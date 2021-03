Star Trek Online: House Reborn ab jetzt auf Konsolen verfügbar

Nach dem zerbrochenen Haus

Nachdem das Klingonische Reich im Verlauf der Ereignisse von House Shattered zerbrochen ist, reist J’Ula, Matriarchin von Haus Mo’Kai zum heiligen Planeten Boreth. Von Schuldgefühlen geplagt sucht sie die Hilfe von Tenavik (gesprochen von Sam Witwer aus Star Wars: The Clone Wars, unter Anleitung von Kenneth Mitchell, der diese Rolle zuerst spielte), dem klingonischen Außenseiter, der in Star Trek: Discovery seinen ersten Auftritt hatte. Sie hofft, dass Sie bei ihm Erleuchtung finden kann. Dies wird allerdings keine einfache Reise werden.

Die Spieler müssen J’Ula auf dieser spirituellen Reise leiten. Dabei wird sie nicht nur auf die Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft treffen, sondern auch in die Tiefen der klingonischen Unterwelt Gre’thor hinabsteigen. Dort wird sie den Rat von L’Rell suchen (gesprochen von der Originalschauspielerin Mary Chieffo), der berühmten klingonischen Kriegerin, die eine wichtige Rolle in den ersten Staffeln von Discovery spielte. Es gibt außerdem ein Wiedersehen mit General Martok (gespielt von J.G Hertzler aus Deep Space: Nine), Adet’pa (synchronisiert von Rekha Sharma aus Star Trek: Discovery) und Aakar (gespielt von Robert O’Reilly aus Star Trek: The Next Generation und Star Trek: Deep Space Nine).

Diese Handlung spielt sich im Laufe von zwei neuen Episoden ab. Mit House Reborn gibt es außerdem jede Menge neuer spielbarer Inhalte für Konsolen-Spieler sowie Updates nur für klingonische Charaktere.