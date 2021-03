Apex Legends für Nintendo Switch

Am 9. März veröffentlichen EA und Respawn Entertainment ihren Battle-Royale-Titel Apex Legends für die Nintendo Switch. Die Switch-Version erschließt die Apex-Arena noch mehr Spielern und unterstützt plattformübergreifende Spiele, die neuesten saisonalen Inhalte sowie alle Features der anderen Versionen des Spiels.

Nun ist es endlich so weit: Apex Legends erscheint am 9. März für die Nintendo Switch. Zur Feier des Tages hat das Team einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was die Spieler erwartet, wenn das Spiel auf seinem bis dato kleinsten Bildschirm spielbar ist. Darüber hinaus wartet auf Spieler von Apex Legends auf der Nintendo Switch für kurze Zeit eine kostenlos erhältliche legendäre Skin.