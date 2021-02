Apex Legends bald auf Nintendo Switch und Start der 8. Saison

EA und Respawn Entertainment kündigen an, dass Apex Legends am 9. März weltweit für Nintendo Switch erscheint und das charakterbasierte Battle-Royale-Erlebnis auch jenen Spielern zugänglich zu machen, die nicht auf dem großen Bildschirm spielen wollen.

Gemeinsam mit Panic Button, einem für seine branchenführenden Portierungen auf Nintendo Switch bekannten Team, veröffentlicht Respawn Apex Legends auf der Nintendo Switch und somit seinem bis dato kleinsten Bildschirm, wodurch noch mehr Spieler in plattformübergreifenden Partien mit- und gegeneinander spielen können. In den beiden Jahren seit der Veröffentlichung hat Respawn immer wieder Neuerungen in das Multiplayer-Battle-Royale-Genre eingeführt und neue Spieler über weitere Plattformen zusammengebracht. Auch 2021 stehen Überraschungen an, da Respawn die Arena erweitert, um Spielern noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten und Neueinsteigern noch mehr Gründe zu geben, sich dem Spiel anzuschließen.