Switch Graphic Novel Root Double erhält Boxed-Release

ININ Games spendiert der Nintendo Switch Graphic Novel Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition nun auch einen physischen Release. Ursprünglich im November des letzten Jahres ausschließlich als Download über den Nintendo eShop veröffentlicht, ist die japanische Graphic Novel seit dem 29. Januar nun auch in einer Boxed-Version erhältlich.

Root Double – Before Crime * After Days – Xtend Edition ist ein Thriller mit Elementen eines Krimi und soll das spielbare Graphic Novel Genre nicht einfach erneuern, sondern die Grenzen den Genres ausloten und innovativ überschreiten. Die Root Double Boxed-Version, welche am 29. Januar 2021 erschienen ist, soll nun auch Freunde physischer Spiele-Kopien bedienen.