Erste Beta zu Pathfinder: Wrath of the Righteous gestartet

Owlcat Games hat heute die erste Beta zum klassischen isometrischen CRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous gestartet, die allen Backern offensteht, die das Spiel auf Kickstarter und Slacker Backer mit dem nötigen Mindestbeitrag unterstützt haben.

Sie können mit den ersten vier Kapiteln mehr als 50 Stunden an qualitativ hochwertigen Beta-Inhalten spielen und ihre Abenteuer auf Twitch und Youtube teilen.

Zur Feier des Beta-Starts hat das Studio Details zu einer interaktiven „Choose Your Own Story”-Community Quest bekanntgegeben und ein animiertes Opening-Video veröffentlicht. Die Events der Quest werden ausschließlich von der Community bestimmt, Start ist am 5. Februar um 14:00 Uhr auf Twitch. Owlcat hat außerdem einen Trailer enthüllt, der die gnadenlosen Kämpfe im Spiel vorstellt. Pathfinder: Wrath of the Righteous kann ab sofort der Wishlist auf Steam hinzugefügt werden.

Die Community erwartet eine spannende Reise mit “Choose Your Own Story”