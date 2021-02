Partisans 1941 im Test

Dawai Dawai – auf den Feind!

Die Gefechte selbst, welche ja nach wie vor den Hauptteil des Spiels ausmachen, präsentieren sich relativ traditionell mit einigen leichten „Quality of Life“ Verbesserungen. So gehen die Partisanen automatisch in den Schleichmodus, sobald Sie in Gegnernähe kommen. Zumindest in der Theorie. Weiters hat man sich Anleihen bei Desperados III genommen und kann das Spiel auf einen Zeitlupenstatus pausieren. Besonders beim Zuschnappen eines Hinterhaltes oder während eines Gefechtes ist dies nützlich. Apropos Gefecht, die Partisanen in Partisans 1941 wehren sich auch selbstständig, sobald sie entdeckt werden. Als weitere Desperados Reminiszenz gibt es neben den herkömmlichen Stealth Kills auch immer einige Möglichkeiten Feinde durch „Unfälle“ aus dem Weg zu räumen, ohne allzu große Aufmerksamkeit zu erregen.