Xbox Game Pass im Februar 2021

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Navigiere in die Perk-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, schau in die Xbox App auf Windows 10 PC oder nutze die mobile Xbox Game Pass App auf Deinem Smartphone und schnapp Dir die neuesten Xbox Game Pass Ultimate Perks!

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Doc’s Byte Set (ab 4. Februar erhältlich): Sichert euch Doc’s Byte Set, das seine Optimization-Uniform, den Complexity-Kopfschutz, den Convergene-Waffenskin für die MP5 und einen 3 Tage-Booster enthält.

Smite – Season 8 Starter Pass: Die Smite Season 8 beginnt hier und jetzt! Schnappt euch den Season 8 Starter Pass, der Götter, Skins und weitere Items bereithält und begebt euch direkt aufs Schlachtfeld.

Xbox Game Pass Quests

Auch diesen Monat warten wieder Dutzende brandneuer Quests darauf, von Dir gemeistert zu werden. Denk daran, die Belohnungspunkte einzusacken, die Du nach dem Abschluss einer Quest erhältst.

Planet Coaster – 25 Punkte: Erfreue Dich an der schieren Masse an Menschen (Spiele das Spiel)

theHunter: Call of the Wild – 50 Punkte: Erreiche mit der Ernte einen Score von 100

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Wollt ihr ein Spiel dauerhaft eurem Katalog hinzufügen, könnt ihr als Mitglied des Xbox Game Pass euren 20 Prozent Preisnachlass nutzen, der jedoch nur noch so lange gilt, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.