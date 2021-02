PlayStation Now-Spiele im Februar 2021

Call of Duty: Black Ops III

Genre: Action, Shooter

Entwickler: Treyarch

Erscheinungsdatum: 2015

In der dunklen Zukunft von Call of Duty: Black Ops III verschwimmen die Grenzen zwischen Menschlichkeit und Technologie zu einer Welt, in der die Kriegsführung durch modernste militärische Robotik definiert wird. Die Story-Kampagne kann solo oder zu zweit im lokalen Split-Screen-Modus oder online gespielt werden. Wer Lust auf etwas anderes hat, tauscht im kooperativen Zombie-Modus kybernetische Gegner gegen übernatürliche Feinde ein. Spieler können zudem ihre Kameradschaft hinter sich lassen und sich in die kompetitive Action des Multiplayer-Modus stürzen. Beide Modi können entweder im lokalen Split-Screen-Modus für vier Spieler oder online gespielt werden.

Detroit: Become Human

Genre: Action, Adventure

Entwickler: Quantic Dream

Erscheinungsdatum: 2018

Das Ausnahmestudio Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls) präsentiert mit Detroit: Become Human eine außergewöhnliche Spielerfahrung. In einer düsteren Zukunftsvision der Stadt Detroit zerbricht langsam der Frieden zwischen Menschen und Androiden. Detroit: Become Human ist versehen mit zahlreichen Handlungssträngen und Entscheidungsmöglichkeiten in einer emotional tief fesselnden Geschichte. Dabei erkunden Spieler die zahlreichen Schicksalswege der Charaktere und stellen sich kritischen Situationen in einer verzweigten Erzählung, in der jede Entscheidung Konsequenzen mit sich zieht. Die Aktionen der Spieler bestimmen das Schicksal der Androiden – und vielleicht sogar die Zukunft der gesamten Stadt.