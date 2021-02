Turrican Flashback im Test

Allen Lesern, welche die 8- und 16-Bit Ära noch hautnah miterlebt haben, muss ich wohl nicht viel zu Turrican erklären. Weil aber nicht alle so alt sind wie ich, hier eine kurze Zusammenfassung. Turrican ist ein actiongeladener Run-and-Gun-Shooter der von Manfred Trenz für den Commodore 64 entwickelt und von Publisher Rainbow Arts 1990 veröffentlicht wurde. Er gilt noch heute als eine der Referenzen, die aufzeigen welche technischen Meisterleistungen auf dem hardwareschwachen Heimcomputer möglich sind. Auch die Portierung für den Amiga reizte sämtliche Coprozessoren des Rechners aus und setzte aufgrund der durchdachten Steuerung und der offenen Levelstruktur auch in Sachen Gameplay neue Maßstäbe. Mit Turrican Flashback wurden nicht nur die ersten beiden Teile in einer gemeinsamen Spielesammlung zusammengefasst, sondern darüber hinaus auch die beiden Versionen für das Sega Mega Drive und das Super Nintendo Entertainment System.

Die Story von Turrican könnte aus einem typischen Actionfilm der Achtziger stammen: Das von Menschen durch Bioengineering geschaffene künstliche Ökosystem der Welt Alterra gerät nach einem Erdbeben außer Kontrolle. Der namenlose Held schlüpft in seinen Kampfanzug, um dort den Endgegner Morgul zu finden und zu vernichten. Das Gameplay von Turrican lässt sich am einfachsten als eine Kombination aus Metroid und Contra beschreiben, denn von ersterem übernimmt es den offenen und riesigen Labyrinth-Levelaufbau, vom anderen den temporeichen Spielablauf. Turricans Hauptwaffe ist ein Gewehr, welches durch das Aufsammeln von Power-Ups verbessert werden kann. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Sekundärwaffen, beispielsweise Granaten, Minen und die Blitzpeitsche, ein sehr starker Strahl, der um 360 Grad gedreht werden kann. Zusätzlich kann sich der Held in einen alles zermalmenden Kreisel verwandeln. Klingt heutzutage alles etwas unspektakulär, war aber im Jahr 1990, vor allem für C64-Besitzer, eine kleine Revolution und stellte alles in den Schatten, was man bis dato auf dieser Plattform spielen konnte.

Bereits ein Jahr später erschien mit Turrican 2: The Final Fight ein Nachfolger. Der wurde zwar zuerst auf dem Amiga veröffentlicht, für das Design war aber erneut Manfred Trenz verantwortlich, der auch die Version für den Commodore 64 programmierte. Die Handlung wurde ausgebaut und der Held bekam endlich einen Namen. Das Flaggschiff der United Planets Freedom Force (UPFF), die „Avalon 1“, wurde von Mutanten geentert und nur ein Besatzungsmitglied überlebt diesen Angriff: Bren McGuire. Dieser schnappt sich seinen Turrican-Kampfanzug und zieht in die Schlacht, um Rache zu nehmen und Frieden sowie Freiheit in der Galaxie wiederherzustellen. Das Waffensystem wurde etwas überarbeitet und die Steuerung angepasst. Dadurch spielt sich alles etwas flüssiger. Auch technisch wurde viel Feintuning betrieben und so entstanden für die Amiga 500- und Atari-ST-Version eine eigene, sogenannte 7-Voice-Routine, welche von Chris Hülsbeck und Jochen Hippel gemeinsam programmiert wurde. Insgesamt gilt unter vielen Fans Turrican 2: The Final Fight als der beste Teil der Spielreihe.

In Turrican Flashback findet man übrigens die Amiga Versionen der beiden Spiele, Fans der Ursprungsplattform, dem Commodore 64, müssen sich daher leider anderweitig umsehen.