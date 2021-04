Ratchet & Clank: Rift Apart – Das ist die neue Protagonistin Rivet

Musikalische Untermalung

Der Song aus dem Trailer stammt von der Band DEVO, die von Mark Mothersbaugh mitbegründet wurde. Mark war bereits als Komponist in den drei Originalspielen von Crash Bandicoot und Jak & Daxter, in animierten Serien wie Rugrats oder im Blockbuster-Film Thor: Tag der Entscheidung tätig. Nun übernimmt Mark Mothersbaugh die Aufgabe des Soundtrack-Komponisten für Rift Apart.

Über Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe von Insomniac Games. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen.

Für Spieler, die bisher noch keine Erfahrungen mit Ratchet & Clank sammeln konnten, ist dieses Abenteuer mit seiner eigenständigen Geschichte der perfekte Einstieg. Langjährige Fans der Reihe werden zahlreiche, tiefer gehende Bezüge zu früheren Spielen entdecken.