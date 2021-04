Torn Away: Die Schrecken des Krieges aus der Perspektive eines Kindes

Nordcurrent und das Entwicklerstudio perelesoq sind stolz darauf, ihr neuestes Projekt anzukündigen: Torn Away. Dieses Spiel befasst sich auf eine völlig neue und gewaltfreie Art mit der Thematik des Zweiten Weltkriegs. Mit seiner einzigartigen Perspektive, ergreifenden Geschichte sowie seinem wunderschönen Stil und einer emotionalen Musikuntermalung eröffnet dieser Titel neue Einblicke in schwierige Themen.

In Torn Away verschlägt es den Spieler in eine vom Krieg heimgesuchte Welt. Während die Feuer des Zweiten Weltkrieges in Europa wüten, wird ein ganzes Leben zunichte gemacht, als Asya, ein einfaches zehnjähriges Mädchen, ihrer Heimat entrissen wird. Wie Millionen andere Menschen wird sie eine Ostarbeiterin – eine einfache Arbeiterin in einem Zwangsarbeitslager. In diesen dunklen Zeiten muss Asya einen Schimmer von Hoffnung finden und das Überleben lernen, wenn sie jemals wieder frei sein will. Als sich plötzlich eine Chance eröffnet, rennt sie davon und flieht in Richtung Osten, quer durch Deutschland und Polen. In ihre Heimat.