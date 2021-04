Girls und Panzer erobern World of Tanks

Die Welt der Panzer

Girls und Panzer gehört zu den weltweit erfolgreichsten Animes und dreht sich um die Schülerinnen der Kampfkunst Sensha-dō – Der Weg des Panzers. Seit 2012 wurde die Geschichte der Kämpferinnen in zahlreichen Mangas, Anime-Serien, Filme, Novellen, Videospielen und mehr erzählt.

In World of Tanks ist ab sofort eines der ikonischsten Girls und Panzer-Fahrzeuge, der Pz IV Ausf. H Ankou, als mittlerer Premium Panzer der Stufe V für Spieler*innen verfügbar. In der Anime-Serie gehört der Panzer IV Ankou zum Arsenal des Anglerfisch-Teams und wird von Miho Nishizumi kommandiert.

Neben Miho Nishizumi können sich alle Spieler*innen, die den Panzer IV Ankou erwerben, über das gesamte Anglerfisch-Team als Crew freuen! Miho Nishizumi, Hana Isuzu, Mako Reizei, Saori Takebe und Yukari Akiyama wurden dafür von den japanischen Synchronsprecherinnen vertont.

Über World of Tanks

World of Tanks ist ein teamplaybasiertes Massive-Multiplayer-Online-Spiel, bei dem sich alles um Panzerfahrzeuge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts dreht. Spieler kämpfen ‚Kette an Kette‘ mit Panzerfans aus allen Teilen der Welt. Ihr Arsenal umfasst über 600 gepanzerte Fahrzeuge aus 11 Nationen, die sorgfältig und mit historischer Genauigkeit detailliert