LudoNarraCon 2021 – Messebericht

In Other Waters

Bei In Other Waters von Jump Over The Age spielt ihr einen fortschrittlichen Taucheranzug, der plötzlich zu Denken und Fühlen beginnt. Zusammen mit der Wissenschaftlerin, die während eines Tauchganges gerade den Anzug trägt, erkundet ihr den Ozean eines außerirdischen Planeten. Ihr müsst herausfinden, was der Anzug alles kann und wie man dies am besten einsetzt. Sichert das Überleben der Wissenschaftlerin, die von der fremden Welt und den außerirdischen Lebensformen völlig fasziniert ist, obwohl sie in einem nicht ganz planmäßig funktionierenden Taucheranzug festsitzt.

Viel Text, nicht so viele grafische Leckerbissen. Das Spiel gab mir die gleichen Vibes wie einst The Portal von Activision aus dem Jahr 1986, falls sich jemand daran erinnert. Alles in allem eine fesselnde und faszinierende Erkundungsgeschichte, gut geschrieben, aber etwas deprimierend, und mit einem etwas nervenden Interface.