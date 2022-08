Razer stellt die ultraleichte DeathAdder V3 Pro vor

Razer kündigt die neue DeathAdder V3 Pro an, die neueste Version von Razers meistverkauftem Maus-Lineup.

Die Razer DeathAdder V3 Pro verfügt über die neuesten branchenführenden Maustechnologien von Razer, wie die Razer HyperSpeed ​​Wireless-Technologie und die neue Razer HyperPolling-Technologie, kombiniert mit einem neuen, ultraleichten, ergonomischen Design – das macht sie zum ultimativen Begleiter für Bestleistung im Turnierumfeld.

Legendäre Ergonomie weiter verbessert

Erstmals im Jahr 2006 auf den Markt gebracht und bisher weltweit über 15 Millionen Mal verkauft, ist die DeathAdder die beliebteste Gaming-Maus von Razer, der einige der besten E-Sportler vertrauen. Mit der DeathAdder V3 Pro nimmt der Sieg eine neue Form an. Bequeme Rillen mit einer schmaleren Wölbung an den Seiten sorgen für besseren Halt und Grip und bieten eine verbesserte ergonomische Form für mehr Komfort, Taktilität und leichtes Handling. Darüber hinaus wurden das Scrollrad, die Tasten und die Handballenstütze erhöht, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Die ikonische und minimalistische ergonomische Form wurde durch Feedback von Top-E-Sport-Profis weiter verbessert und ist jetzt sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich und wiegt nur 63 Gramm bzw. 64 Gramm.

Die DeathAdder V3 Pro ist mehr als 25 % leichter als ihr Vorgänger, bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 90 Stunden und lässt sich mit dem mitgelieferten Razer Speedflex-Ladekabel einfach über USB Typ C aufladen.

Klassenbeste Technologien für höchste Leistung

Das Herzstück der DeathAdder V3 Pro ist der Razer Focus Pro 30K Optical Sensor mit einer Auflösungsgenauigkeit von 99,8%. Dieser leistungsstarke neue Sensor ist mit einer Reihe von KI-Funktionen wie Smart Tracking, Motion Sync und Asymmetric Cut-off ausgestattet, um die ultimative Leistung auf höchstem Spielniveau zu erzielen. Die DeathAdder V3 Pro ist außerdem mit Razers Optical Mouse Switches Gen-3 ausgestattet, um kein unbeabsichtigtes Doppelklicken und keine Entprellverzögerung zu verursachen. Diese ultraschnellen und zuverlässigen optischen Schalter sind für 90 Millionen Klicks ausgelegt.

Ausgestattet mit HyperSpeed ​​Wireless, Razers proprietärer Wireless-Technologie, die bis zu 25 % schneller ist als andere Wireless-Technologien, ist die DeathAdder V3 Pro auch mit Razers neuer HyperPolling Wireless-Technologie kompatibel. Die DeathAdder V3 Pro unterstützt nativ eine Abfragerate von 1.000 Hz bei Abfrageintervallen von 1 ms. Mit dem Razer HyperPolling Wireless Dongle fragt die DeathAdder V3 Pro kabellos in Abfrageintervallen von 0,25 ms ab, mit 4-mal häufigeren Abfragen als zuvor, viermal schneller als Standard-Abtastraten. Durch die Kombination dieser beiden erstklassigen Technologien erleben Spieler ein besseres Tracking, konsistentere Sensor-Updates und die niedrigste kabellose Klicklatenz, sodass sie alle Gegner in kompetitiven Spielen, in denen jede Millisekunde zählt, übertreffen können.

Die Razer DeathAdder V3 Pro bietet die neuesten Gaming- und Maustechnologien von Razer und kombiniert E-Sport-erprobte Ergonomie mit einem erstklassigen Sensor, optischen Maus-Switches der 3. Generation und branchenführenden kabellosen Technologien in einem ultraleichten Design, um ein neues Kapitel einer legendären Geschichte aufzuschlagen.

Kabelloser HyperPolling-Dongle

Der Ende Juli eingeführte Razer HyperPolling Wireless Dongle ist der erste kabellose Maus-Dongle, der eine echte kabellose Polling Rate von 4.000 Hz erreichen kann. Entwickelt für das extrem reaktionsschnelle kompetitive Turnierumfeld, können Gamer mit dem perfekten Upgrade für die neuesten Mäuse von Razer einen höheren Standard an kabelloser Leistung erleben.

Der HyperPolling Wireless Dongle steht für ungehinderte kabellose Signale und ist in der Lage, die Abfrageraten automatisch umzuschalten, um ein besseres Turnier-Spielerlebnis zu ermöglichen. Der HyperPolling Wireless Dongle unterstützt sowohl die DeathAdder V3 Pro und Viper V2 Pro als auch zukünftige kompatible Mäuse und wird über Razer Synapse verwaltet, um die Verwendung zu vereinfachen und Spielprofile zu definieren.

FEATURES

Verbessertes ergonomisches Design mit ultraleichtem Gewicht für lange Spielsessions

Optischer Focus Pro 30K Sensor

Optimierte Oberflächenkompatibilität – Sensortracking auf klarem Glas mit mindestens 2 mm Dicke

Razer™ Optical Mouse Switches Gen-3 für bis zu 90 Millionen Klicks

Upgradebar auf 4.000 Hz dank des separat erhältlichen HyperPolling Wireless Dongle

Fünf unabhängig programmierbare Tasten und zusätzliche DPI-Taste

Bis zu 90 Stunden Akkulaufzeit

Aufladen über USB Typ C und Speedflex-Kabel für flüssige Bewegungen

Gewicht: 63 Gramm (schwarzes Modell), 64 Gramm (weißes Modell) – jeweils ohne Kabel

Ungefähre Maße: 68 mm (Breite) x 44 mm (Höhe) x 128 mm (Länge)

Preis & Verfügbarkeit

Razer DeathAdder V3 Pro

159,99 Euro (UVP)

Razer.com und autorisierte Händler – ab sofort

Weitere Informationen: Produktseite

Razer HyperPolling Wireless Dongle

34,99 Euro (UVP)

Razer.com, RazerStores in auswählten Ländern und autorisierte Händler

Weitere Informationen: Produktseite

Bundle: Razer DeathAdder V3 Pro + Razer HyperPolling Wireless Dongle

177,50 Euro (UVP)

Das Bundle ist exklusiv auf Razer.com vorbestellbar