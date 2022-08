Bethesda auf der gamescom 2022 – Das Programm

Die gamescom 2022 kehrt zurück in die Messehallen in Köln und Bethesda ist wieder mit dabei und setzt den Fokus dabei voll auf die Community.

Devcom

Los geht’s schon am Montag, den 22. & Dienstag, den 23. August bei der Entwicklerkonferenz Devcom.

Rich Lambert (Creative Director) und CJ Grebb (Art Director) von ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) geben exklusive Einblicke darin, wie man eine komplett neue Elder Scrolls-Welt in Tamriel erschafft.

Dana Nightingale, Campaign Director von DEATHLOOP (Arkane Lyon) eröffnet den Dienstag mit einer Keynote zur Rolle des User Research bei der Entwicklung des Spiels. Ihre Kollegin, Meghan Hannier (Level Designer, Arkane Lyon) spricht darüber, wie man immersive und wiederspielbare Maps gestaltet.

Alle weiteren Infos findet ihr hier.

Trefft Vasco aus Starfield in der Entertainment Area

Feiert mit uns die Rückkehr nach Köln mit einer Weltpemiere. Erlebt Vasco, den Roboter-Begleiter aus Starfield, auf dem Xbox-Stand in Halle 8 in der Entertainment Area und nehmt eine bleibende Erinnerung in Form eines Fotos mit. Zudem erhaltet ihr die Chance auf einen ganz besonderen Gewinn: einen Xbox Series X Mini Fridge! Weitere Infos gibt es direkt vor Ort!

Live von der gamescom

Wir senden am Freitag, den 26. August live von 10 – 16 Uhr mit dem Bethesda MainStream aus dem Studio am Xbox-Stand in Halle 8 mit einem vielfältigem Programm auf twitch.tv/bethesda_de . Weitere Details folgen in Kürze.

Die Community im Fokus

Wie schon in den vergangenen Jahren dehnen wir die gamescom auch dieses Mal wieder aus und laden unsere Community herzlich zu unseren Events ein.

Bethesda Community-Party

Los geht’s mit der Community-Party am Freitag, den 26. August ab 19 Uhr. Die Bethesda-Community trifft sich, um mit Gleichgesinnten zu quatschen, zu feiern, zu zocken und zahlreiche Goodies abzustauben. Neben Essen (Pizza!) und Trinken gibt es auch dieses Mal jede Menge Aktivitäten zum Mitmachen zu Fallout, Redfall (nicht anspielbar) und Starfield (nicht anspielbar). Auf twitch.tv/bethesda_de könnt ihr die Feier ganz gemütlich im Livestream verfolgen.

ESO-Taverne

Den krönenden Abschluss bildet schließlich am Samstag, den 27. August ab 15 Uhr die ESO-Taverne. Beim weltweit größten The Elder Scrolls Online–Community-Event werden 400 Fans teilnehmen, um sich untereinander auszutauschen und mit Entwicklern der Zenimax Online Studios ins Gespräch kommen. Mit von der Partie sind Rich Lambert (Creative Director), Mike Finnigan (Dungeon Lead) und CJ Grebb (Art Director), die in diversen Entwickler-Panels Einblicke in ihre Arbeit ermöglichen. Mit der Band Saltatio Mortis haben wir auch ein musikalisches Highlight für alle vor Ort, denn natürlich werden sie einige Songs live performen inkl. „Pray to the Hunter“. In gemütlicher Atmosphäre gibt es außerdem Henna-Tattoos, Propmaking-Workshops und jede Menge zu Essen und zu Trinken.