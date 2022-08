Pathfinder: Wrath of the Righteous – Pre-Order-Phase & Details der Box

Owlcat Games und Prime Matter haben heute die digitalen Pre-Order-Phase für Pathfinder: Wrath of the Righteous eröffnet. PlayStation- und Xbox-Spieler können ab sofort eine digitale Vorbestellung aufgeben, bevor das Rollenspiel am 29. September 2022 auf die Konsolen kommt.

PlayStation Plus-Besitzer erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 10 %. Die physische Ausgabe von Pathfinder: Wrath of the Righteous wurde heute ebenfalls enthüllt. Dieses Sammlerstück enthält 4 kostenlose DLCs, ein Set von Aufklebern und das offizielle gedruckte Handbuch, das Neulingen das Universum von Pathfinder vorstellt und exklusive Artworks enthält. Physische Vorbestellungen werden schon bald bei teilnehmenden Händlern starten.

Pathfinder: Wrath of the Righteous wird sowohl in physischer als auch in digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One (PlayStation 5 und Xbox Series X|S über Abwärtskompatibilität) sowie für Nintendo Switch über die Cloud erhältlich sein.

Die Enhanced-Edition von Pathfinder: Wrath of the Righteous wird die Standardversion für die Konsolenversion sein, die Verbesserungen der Lebensqualität, einen Fotomodus sowie zusätzliche hochstufige Inhalte für verschiedene mythische Pfade und andere Funktionen und Optimierungen enthält. Alle Besitzer der PC-Version erhalten außerdem am 29. September ein kostenloses Update auf die Enhanced-Edition.

Der Schatz der Mitternachtsinseln-DLC

Neben der mit Spannung erwarteten Ankündigung für die Konsolen hat Owlcat Games auch bestätigt, dass die Erweiterung „Der Schatz der Mitternachtsinseln“ – der dritte Premium-DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous – am 30. August 2022 erscheinen wird.

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ab sofort in allen großen digitalen Stores erhältlich, darunter Steam, Epic Games Store und GOG. Pathfinder: Wrath of the Righteous wird auch auf Konsolen für PlayStation 4, Xbox One (PlayStation 5 und Xbox Series X|S via Abwärtskompatibilität) und Nintendo Switch (via Cloud) erhältlich sein, deren Veröffentlichung für den 29. September 2022 geplant ist. Prime Matter, das Premium-Gaming-Label von PLAION, wird die physischen Konsolenexemplare vertreiben.

Weitere Informationen erhältlich auf der offiziellen Webseite.