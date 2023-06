Realistische Grafiken und 3D-Welten – das bringt die Zukunft der Videospiele

Seit den 1970er Jahren haben die Videospiele eine enorme Entwicklung durchgemacht. Immer realistischer und umfangreicher sind die Spiele im Laufe der Zeit geworden.

Die nächste Generation der Videospiele steht kurz bevor und bringt wieder einige revolutionäre Eigenschaften mit.

Diese Technologien verändern die Videospiele der Zukunft

Der Sektor der Videospiele hat in der Vergangenheit zahlreiche Entwicklungsphasen durchgemacht. Viele der Neuerungen, die zu ihrer Zeit bahnbrechend waren, sind heute ganz selbstverständlich. Das sind zum Beispiel Open-World-Games oder auch Massive-Multiplayer-Onlinespiele, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Ähnlich wird sich dies auch mit den aktuellen Trends verhalten. Was gestern als nicht machbar galt und heute für Aufsehen sorgt, ist morgen Normalität. Bis dahin bleibt uns allen aber noch viel Vorfreude auf das, was kommt. Seit der ersten Tech-Demo der Unreal Engine 5 beispielsweise haben wir einen Einblick in den Realismus und das hohe Level an Grafikdetails, die mit dieser Plattform möglich sind. Einige Videos sind tatsächlich von realen Filmaufnahmen nicht zu unterscheiden.

Ein anderer Bereich, der sich rasant entwickelt, ist VR. Virtual Reality an der Konsole oder dem PC sind heute bereits mit entsprechender Hardware möglich. Am Beispiel VR zeigt sich zudem, was in anderen Spielen bereits früher der Fall war. Die ersten Spiele in einer ungewohnten Umgebung sind recht simpel aufgebaut. Das sind zum Beispiel einfache Jump ’n’ Runs, die einen an die Thematik heranführen. Die wirklich spektakulären Titel folgen erst dann, wenn sich Virtual Reality wirklich etabliert hat.

Hardware der nächsten Generation und die Kosten

Technologien wie Virtual Reality und Grafik-Engines der nächsten Generation wie Unreal 5 benötigen leistungsstarke Hardware. Gamer, die immer die neuesten Spiele in höchsten Details erleben wollen, kennen die Problematik, die damit einhergeht. So gehören leistungsstarke Grafikkarten zu den teuersten Komponenten auf dem Markt. Teilweise müssen Spieler für eine neue Grafikkarte der besten Ausführung 1.500 bis 2.000 Euro einplanen. Bei anderen Komponenten eines Gaming-PCs sieht dies nicht anders aus. Auch die Preise für Konsolen steigen immer wieder, dazu kommen die Ausgaben für zusätzliche Hardware wie die VR-Brille.

Was folgt als Nächstes? Videospiele der Zukunft

Die neuen Technologien im Bereich Gaming stehen kaum in den Startlöchern, da gilt der Blick schon den kommenden Entwicklungen. Das Spannende ist, dass die Evolution gefühlt niemals am Ende ankommt. Thesen zur Zukunft der Videospiele gibt es dementsprechend viele.

Wahrscheinlich ist, dass Spiele mobiler und interaktiver werden. Pokémon Go mit seinem Ansatz der Augmented Reality ist hier nur ein Vorgeschmack. Leistungsstärkere Mobilgeräte und vor allem mobile Verbindungen mit hoher Bandbreite geben den Entwicklern hier immer mehr Freiheiten.

Dass es nicht immer auf die Technik ankommt, zeigen Beispiele aus der Praxis. Minecraft ist eines der größten Spielehits der letzten Jahre. Das Spiel überzeugt vor allem durch seine Idee und nicht durch atemberaubende Grafik oder eine innovative Technik. Dementsprechend bleibt es für Gamer spannend und alles ist möglich.