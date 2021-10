Recaro Rae – neuer Sitz fürs Gaming plus gratis Spiel

Seit Mittwoch, dem 20. Oktober, ist der neueste Sitz von Recaro Gaming auf dem Markt: der Recaro Rae. Hinter ihm stehen mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Sitzen im Automotive- und Luftfahrt-Bereich, die in den Punkten Ergonomie, Komfort und einzigartigem Design das Beste hervorbringen sollen.

Mit der Kombination aus strapazierfähigen Premium-Materialien, integrierter Lordosenstütze und hochwertiger Synchronmechanik sorgt das neue Produkt für ein besonders ergonomisches Sitzerlebnis. Dank der dezenten Formgebung fügt sich der Sitz zudem harmonisch in jeden Lebensbereich ein – im Gaming-Setup, im Home-Office und überall da, wo Leistungsfähigkeit und Kreativität gefragt sind. Zum Verkaufsstart erhalten Käufer des Recaro Rae in den ersten Wochen ein PC-Spiel von Ubisoft kostenlos zu ihrem Sitz dazu.

Der in Deutschland hergestellte Recaro Rae zeichnet sich durch ergonomisches Design und eine ausgereifte Sitzgestaltung mit klarer Ästhetik und der von Recaro gewohnten Premium-Qualität aus. Durch die intuitive Bedienung bietet er eine ganze Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, die mit wenigen Handgriffen vorgenommen werden können. Der Recaro Rae fügt sich durch die dezente Formgebung perfekt in unterschiedliche Lebensräume ein. Egal ob fürs Gaming-Setup, das Home-Office oder andere Bereiche, in denen Design und Kreativität im Vordergrund stehen. Zudem besticht er durch eine Belastbarkeit von maximal 150 kg.

Die Vorteile des Sitzes auf einem Blick:

Hochwertige Synchronmechanik: Beim Recaro Rae kommt eine hochwertige Synchronmechanik zum Einsatz, die einen der Körperbewegung synchron folgenden Ablauf von Rückenlehne und Sitzfläche im Verhältnis 2:1 bewirkt. Dadurch wird automatisch ein dynamisches, ergonomisches und gesundes Sitzen gefördert. Zusätzlich gibt es bei der Synchronmechanik fünf fest arretierbare Sitzpositionen, um vollen Fokus und Performance beim Spielen und Arbeiten abzurufen.

Der Recaro Rae ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich: Essential Black, Essential White, Essential Grey, Bright Orange und Bright Blue. Weitere Details zum Recaro Rae sind auf der Produktseite einsehbar: https://www.recaro-gaming.com/recaro-rae

Der Recaro Rae ist seit dem 20. Oktober 2021 auf https://www.recaro-gaming.com zu einem Preis ab 599 Euro in den Farben Essential Black, Essential White und Essential Grey erhältlich. Die Farben Bright Orange und Bright Blue sind für 699 Euro verfügbar.

Mit der Unterstützung von Ubisoft gibt es zudem für alle, die den Recaro Rae im Zeitraum vom 20. Oktober bis 17. November im Online-Shop von Recaro Gaming mit dem Code „UBISOFT“ erwerben, die „Pick Your Game“-Aktion. Dadurch kann sich ein Game Bundle zum Launch des Sitzes mit einem von vier Gratis-Games gesichert werden.

Alle Details zur Aktion gibt es hier: https://www.recaro-gaming.com/game-bundle-rae/