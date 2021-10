MEDIA ALERT: Apex Legends: Flucht – Neue Karte im Trailer

EA und Respawn Entertainment haben die ersten Details der neuesten Map von Apex Legends enthüllt, die mit Sandstränden, kristallklarem Wasser und atemberaubenden Panoramen lockt.

Allerdings lauern auf der vierten und größten Karte der Apex-Spiele überall Gefahren und zwar nicht nur durch die neueste Legende, Ash, ein tödliches Simulakrum von der Frau, die einst Dr. Ashleigh Reid war.

Der Launch-Trailer zeigt die Atmosphäre der Insel und die gefährliche Tierwelt der neuen Karte.

Mehr Details zu Apex Legends: Flucht werden in den nächsten Tagen enthüllt, bevor das offizielle Update am 02. November kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam erscheint.

Auf www.playapex.com gibt es die neuesten Updates.