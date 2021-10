Disciples: Liberation im Test

Die Vorgänger

Die Disciples-Reihe gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ein spannender Mix aus Strategie, Rundentaktik, einer großen, frei erkundbaren Spielwelt, sowie Rollenspielelementen in einem düsteren Fantasy-Szenario ist genau das, was mich stundenlang vor den Rechner fesseln kann. Bereits der erste Serienteil, Disciples: Sacred Lands, das 1999 von Strategy First auf den Markt gebracht wurde, hat diese Elemente zu einem spannenden Geheimtipp vermischt. Die Reihe stand von jeher im Schatten des übermächtigen Vorbildes, der Heroes of Might and Magic Reihe. Daran hat auch der zweite Teil, das 2002 erschiene Disciples II: Dark Prophecy nichts geändert, wenngleich es größeren Erfolg als der erste Teil hatte und auch zwei Erweiterungen, nämlich Rise of the Elves and Gallean’s Return, erschienen sind.

Erst einige Jahre später ist die Serie 2010 mit Disciples III: Renaissance und ein Jahr später mit der Erweiterung Disciples III: Resurrection fortgesetzt worden. Der bisher letzte Teil der Serie war dann 2014 Disciples III: Reincarnation, das eine überarbeitete Fassung von Renaissance und Resurrection war, aber bei den Spielern nicht sonderlich gut angekommen ist.

Disciples: Liberation will nun die Reihe zu alter Größe zurückführen. Ziel war eine Modernisierung ohne dem Verlust dessen, was die Serie seit jeher ausgemacht hat. Eine Genre-Mischung, die tagelang fesseln kann und immer wieder neue Herausforderungen bietet, verbunden mit zeitgemäßer Grafik und Steuerung. Wie gut dieses Vorhaben tatsächlich gelungen ist, habe ich mir nun in aller Ruhe ansehen können.