Registrierung für die Ferrari Esports Series Global Championship und Design-Wettbewerb

Design Wettbewerb ‚Car Livery‘ Contest

Zudem können sich kreative Köpfe bis zum 2. Juli zum Design Wettbewerb ‚Car Livery‘ Contest anmelden. Teilnehmer müssen Vorschläge zur Lackierung von einem von drei ausgewählten Autos einreichen. Zur Auswahl stehen der Ferrari 488 Challenge Evo, der 599XX Evo und der 488 GT3 Evo. Die besten Designs werden dann auf der offiziellen Website der Ferrari Esports Series 2021 zur Schau gestellt, wo dann Besucher über ihre Favoriten abstimmen können. Künstler können sich hier registrieren.

Selbst wenn sie nicht am Wettrennen teilnehmen, können Fans bei einem besonderen Gewinnspiel mitmachen, um sich nach jedem Rennen exklusive Preise der Marke Ferrari zu sichern. Interessierte können sich hier anmelden.

Das Ferrari Esports Team ist zudem beim Motorvalley Fest dabei, das vom 2. bis 4. Juli im Enzo Ferrari Museum in Modena stattfindet. Mit dabei sind Trainer Stefano Presenti und Amos Laurito, ebenso die Fahrer David Tonizza, Brendon Leigh und Giovanni De Salvo, die sich auch für die Öffentlichkeit Zeit nehmen, um kleinere Training-Sessions abzuhalten. Auch gibt es dort ein GT Simulator, sodass sich Fans direkt mit den Esportlern messen und versuchen können, die Streckenrekorde der Profis im ‚Ferrari Esports Beat the Pro‘-Format zu brechen. Am Nachmittag des 2. Juli findet zudem im Museum ein Meet & Greet mit Marcus Armstrong statt, dem F2 Fahrer des FDA Teams.