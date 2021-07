The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Trailer mit Verbesserungen

Ein neuer Trailer zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD enthüllt viele Verbesserungen der HD-Version des Action-Adventures für Wii. Auf Nintendo Switch soll das Abenteuer neben einer höheren Bildrate sowie einer neue Knopfsteuerung auch zahlreiche weitere Optimierungen bieten.

Ab dem 16. Juli können Spieler:innen die Ursprünge des Master-Schwerts ergründen, wenn The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Nintendo Switch erscheint. In der Rolle von Link erleben sie die chronologisch erste Geschichte der The Legend of Zelda-Reihe und begeben sich auf die Suche nach Zelda, Links Freundin aus Kindheitstagen. Im Artikel erfahrt ihr einiges über die zentralen Verbesserungen von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD gegenüber der ursprünglichen Wii-Version aus dem Jahr 2011.