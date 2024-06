Releasetermin für Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn bekannt

Auf der diesjährigen Xbox Games Showcase haben A44 Games und der Publisher Kepler Interactive ihr neues Souls-lite-Action-RPG, Flintlock: The Siege of Dawn, angekündigt, das am 18. Juli weltweit für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (über Steam und Epic Games Store) erscheinen wird.

Die Vorbestellungen sind jetzt für alle Plattformen verfügbar, und Flintlock wird auch zum Start im Games Pass erhältlich sein.

Wenn Ihnen 5 Wochen zu lang sind, hat A44 Games eine Demo für PC über Steam ab dem 10. Juni angekündigt. Die Demo* lässt die Spieler den Anfang von Flintlock erleben und gewährt ihnen einen Einblick in die seit zehn Jahren belagerte Welt von Kian sowie die Möglichkeit, ihre Kampffähigkeiten zu verbessern. Die Götter sind nun frei. Nor hat sie versehentlich befreit und muss das wiedergutmachen. Mithilfe ihres mysteriösen Begleiters Enki muss sie die Götter besiegen, um die Menschheit zu retten, bevor diese die Welt übernehmen.

Die Spieler beginnen ihre Reise in Three Peaks, wo sie lernen, Stahlwaffen und Gewehre zu benutzen, Parieren zu meistern, Pulversprünge und Pulverausweichen zu beherrschen, während sie sich auf die Quest begeben, die Götter zu töten. Die Kämpfe sind rhythmisch und das Kampfsystem ist schnell und flüssig, wobei die besten Angriffe durch das Verketten von Combos erzielt werden. Die Zusammenarbeit mit Enki fügt eine weitere Dimension hinzu, in der die Verwendung seiner Magie die Möglichkeit bietet, Feinde „zu primen“. Mit jedem Treffer füllt sich die magische Anzeige, und wenn sie vollständig „geprimed“ ist, können die Spieler kritische Angriffe landen, um Rüstungen von stärkeren Feinden zu entfernen oder sie mit einem verheerenden Schlag zu töten. Jede Begegnung verdient „Ruf“, der verwendet werden kann, um Waffen und Rüstungen aufzurüsten und neue Fähigkeiten aus einem der drei Pfade – Pulver, Magie oder Stahl – freizuschalten. Darüber hinaus ermöglicht die Demo den Spielern, sich auf dem anspruchsvollen „Besessen“-Schwierigkeitsgrad zu fordern, ideal für diejenigen, die nach dem Meistern des Kampfes eine größere Herausforderung suchen.

Eine physische Deluxe Edition für Xbox Series X|S und PlayStation 5 wird von ausgewählten Einzelhändlern über Maximum Games erhältlich sein und enthält das vollständige Spiel, den digitalen Soundtrack, das digitale Artbook und zusätzliche DLC-Kosmetikinhalte für Nor – Champions Outfit, Noble Outfit und Vanguard Outfit – hinzukommt die “Champions Pistol” und “Champions Axe” sowie ein exklusives Wendecover. Die digitale Deluxe Edition enthält das vollständige Spiel und zusätzliche DLC-Kosmetikinhalte für Nor.

Hören Sie sich hier jetzt die Rammuha-Komposition aus dem Soundtrack an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.playflintlock.com.