Termin für LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE

Square Enix kündigte während des 2024 Xbox Games Showcase mit LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE den nächsten Teil der Adventure-Reihe an.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE wird von Deck Nine Games entwickelt und ist ein brandneuer übernatürlicher Krimi, der neue Spieler*innen und Fans gleichermaßen begeistern soll. LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE erscheint am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 sowie PC und wird auch auf Nintendo Switch veröffentlicht.

Max Caulfield, Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität, findet ihre Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet. Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Stattdessen öffnet Max ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird klar, dass der Mörder bald erneut zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um denselben Mord zu lösen und zu verhindern.

Weitere Details zu LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE werden in einem separaten Livestream am Donnerstag, den 13. Juni, um 18:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Life is Strange bekanntgegeben. Zuschauer*innen können sich auf einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung dieses spannenden neuen Abenteuers sowie exklusives Gameplay freuen.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE wird in drei Editionen verfügbar sein: Standard, Deluxe und Ultimate. Vorbesteller*innen der Ultimate Edition können Kapitel 1 und 2 ab dem 15. Oktober 2024, bereits zwei Wochen vor Veröffentlichung, erleben. Weitere Details zu jeder Edition gibt es auf lifeisstrange.com.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE erscheint am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5 und über Steam sowie den Windows Store für PC und wird im Anschluss für Nintendo Switch veröffentlicht. Details zur Switch-Version werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.