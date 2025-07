E-Sports Masterstudiengang ab Herbst 2025 – FH JOANNEUM

Ab Herbst 2025 bietet die FH JOANNEUM am Standort Bad Gleichenberg erstmals „E-Sports Business und Management“, eine Studienrichtung des Masterstudiengangs Gesundheits-, Tourismus- und Sportmanagement, an.

Das berufsbegleitende Studium ist kostenfrei und richtet sich an all jene, die Gaming nicht nur als Hobby sehen, sondern ihre Leidenschaft in eine professionelle Karriere verwandeln möchten – etwa als E-Sports-Eventmanager:in, Turnierorganisator:in, Content Creator oder E-Sports-Marketingprofi. So werden in dem Masterstudiengang unter anderem fundierte Kenntnisse in Gaming und E-Sports, Grundlagen der Spieltheorie, Geschichte und Entwicklung von Computerspielen oder die Organisation und Finanzierung von E-Sport Events und E-Sport Teams vermittelt.

Der viersemestrige Masterstudiengang wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Vertreter:innen der E-Sports-Szene entwickelt. Vertreter:innen der VulkanLAN, des E-Sport Verbands Österreich (ESVÖ), von A1 sowie weitere Expert:innen und Kenner:innen der Gaming-Szene waren maßgeblich an der Konzeption beteiligt. Entstanden ist ein praxisnahes Curriculum, das Management-Kompetenz mit fundiertem Branchenwissen vereint.

„E-Sports ist längst mehr als ein Trend. Es ist ein wachsender Wirtschaftszweig mit enormem Potenzial – und wir wollen die Spezialistinnen und Spezialisten dafür ausbilden“, erklärt FH-Studiengangsleiterin Eva Adamer-König. Dem schließt sich Manuel Haselberger vom ESVÖ an: „Um dem enormen Wachstum von E-Sport auch in Österreich gerecht zu werden, benötigen wir gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte. Das Masterstudium der FH JOANNEUM schließt diese Lücke und verbindet wirtschaftliche Kompetenzen mit tiefgreifendem Branchenwissen“.

Direkter Bezug zur E-Sports Branche

Die Studierenden erwerben umfassende Kenntnisse in den Bereichen Event – und Projektmanagement, Finanzierung, Leadership sowie Community- und Team-Management – stets mit direktem Bezug zur E-Sports-Branche. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vereinbarkeit mit Beruf und Engagement im E-Sports-Umfeld: Der Studiengang ist berufsbegleitend konzipiert und richtet sich auch an bereits in der Branche tätige Eventmanager:innen sowie aktive Gamer:innen, Streamer:innen oder Personen, die bereits in anderen Funktionen in der Branche tätig sind. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium.

Start im Herbst 2025



Interessierte können sich laufend für den am 29. September 2025 beginnenden Studiengang informieren und bewerben. Interessent:innen haben auch die Möglichkeit, direkt mit dem Team des Studiengangs ins Gespräch zu kommen und mehr über Inhalte, Berufsperspektiven und Bewerbungsfristen zu erfahren.

Die Studienrichtung „E-Sports Business und Management“ des Masterstudiengangs Gesundheits-, Tourismus- und Sportmanagement bietet ambitionierten Gaming-Fans die Chance, ihre Fähigkeiten auf ein neues Level zu bringen – mit fundierter Ausbildung, starken Praxispartner:innen und besten Karrierechancen in einer dynamischen Branche.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der FH JOANNEUM bzw. unter der Tel. Nr. 0316 5453 6717 (Nadja Legenstein).

Im Bild: Manuel Haselberger (ESVÖ) und Eva Adamer-König (FH JOANNEUM) © Kevin Trau