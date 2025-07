Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 im Test

Alles beim Alten?

Wie auch schon im letzten Remake bekommen wir eine tolle Auswahl an Skate-Veteranen als auch Athletinnen und Athleten, die ihre Glanzzeiten genau jetzt haben. Ebenso können wir aber auch unseren eigenen Charakter erstellen. So können wir auch die Stat-Punkte frei verteilen und ihn somit perfekt an unseren Spielstil anpassen. Ich musste natürlich mit meinen einstigen Idolen Rodney Mullen und Jamie Thomas starten.

Wer die originalen Games gezockt hat, fühlt sich sofort heimisch. Auch nach all den Jahren kennen wir jeden Level in- und auswendig, es sieht aber einfach alles viel besser aus! Für jemanden wie mich, der seinen Multiplikator mit Manuals in die Höhe treibt, ist der Honolulu-Flughafen natürlich das perfekte Terrain. Mit der Gießerei, Los Angeles, Tokyo, College, Kanada und vielen mehr sollte aber für jeden was dabei sein.