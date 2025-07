Ready or Not im Test

Ich war nie besonders gut in Shooter-Games, aber sehr gut in strategischen Titeln, wie den alten Rainbow-Six-Teilen, in denen man seinem Team Befehle erteilen konnte. Von solchen Games gab es aber in den letzten Jahren nicht wirklich viele, bis jetzt. In Ready or Not übernehmen wir die Kontrolle über ein Special Weapons and Tactics-Team, kurz S.W.A.T. In 18 Missionen plus zwei weiteren per DLC werden wir zum Commander einer 5-köpfigen Einsatztruppe und müssen uns mit allerhand Verbrechern in Los Sueños rumärgern.