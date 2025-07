SwissGames präsentiert 17 Schweizer Spiele auf der gamescom 2025

Auch 2025 präsentiert SwissGames auf der gamescom in Köln wieder die komplette Vielfalt der Schweizer Indie-Szene. Insgesamt 17 spannende und kreative Games stehen zum Anspielen bereit.

14 Spiele gibt es am eigenen SwissGames-Pavillon in Halle 4.1 zu entdecken, fünf sind in der Indie Arena Booth in Halle 10.2 zu finden (drei davon sind dort exklusiv). Besonders stolz ist SwissGames in diesem Jahr auf vier teilnehmende Projekte aus der Initiative She Got Game zur gezielten Förderung von Frauen in der Spieleentwicklung. Als Teil der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt SwissGames Schweizer Spieleentwickler:innen im In- und Ausland.

Die diesjährige SwissGames-Delegation zeigt erneut die gewaltige Bandbreite der Schweizer Indie-Szene. Der Kreativität der Entwickler:innen sind keine Grenzen gesetzt – diese fünf Highlights sind der Beweis:

In dem Action-Adventure Spord Worlds sind Spieler:innen als quirliger Ball-Junge – und das ist hier wörtlich gemeint – in einem farbenfrohen Inselarchipel unterwegs. Mal wird gerollt, mal gesprungen und mal muss man sich auch verwandeln, um weiterzukommen. Im Laufe des Abenteuers gilt es auch, einige vollkommen durchgeknallte Bosse zu besiegen – die sind jedoch nicht einfach nur Gameplay-Hürden, sondern stehen für richtige Teenager-Emotionen wie Eifersucht oder der Angst vor Veränderung. So wird jeder Kampf zu einem Spektakel. Unter dieser abgefahrenen Schale verbirgt sich aber auch eine Message über das Erwachsenwerden – sofern man denn aufhören kann zu lachen.

In The Dropouts wartet eine nostalgische Zeitreise an die Noirmont High, eine fiktive Schule im Jahr 2004, in Form einer interaktiven Mystery Novel. Doch an dieser Schule stimmt etwas nicht. Zahlreiche Schüler:innen sind plötzlich verschwunden, also müssen Spieler:innen selbst Nachforschungen anstellen, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Doch dabei ist Vorsicht geboten – ansonsten findet sich das eigene Foto auf dem nächsten Vermisstenplakat. Möglicherweise ist das aber noch gar nicht das Schlimmste, was passieren kann…

Roguelike meets Roulette – das ist die Prämisse von Roulette Dungeon. Daraus ergibt sich ein süchtigmachender Mix, bei dem strategische Planung auf unberechenbaren Zufall trifft. Um diesen Balanceakt zu meistern, müssen Wetten platziert, Spezialfähigkeiten eingesetzt und Objekte gesammelt werden. Ähnlich verrückt wie das Gameplay ist auch der Grafikstil, der sich irgendwo zwischen Hollow Knight, Cult of the Lamb und Binding of Isaac einordnet.

ABSCONDER ist ein ebenso stylisches wie rasantes Fluchtspiel aus der Vogelperspektive, das schnelle Entscheidungen bei eingeschränkter Sicht verlangt. Die Spielfigur versucht aus einem streng bewachten Komplex eines totalitären Regimes zu entkommen und wird dabei durch enge Gassen, verwinkelte Hinterhöfe und düstere Korridore gejagt. Nur wer jede Abkürzung nutzt und versteckte Wege aufspürt, hat eine Chance, rechtzeitig den Stadtrand zu erreichen.

Köpfchen ist auch bei Monuments to Ruin gefragt, einem atmosphärischen Roguelike-Tower-Defense-Game. Die letzten Bastionen der Menschheit müssen hier gegen den namensgebenden Ruin verteidigt werden. Dieser geheimnisvolle, alles verschlingende Nebel könnte das Ende der Zivilisation bedeuten. Dabei müssen sich Spieler:innen eine zentrale Frage stellen: Machen sie sich die zerstörerische Macht des Ruins zunutze, um ungeahnte Kräfte zu entfesseln oder widerstehen sie der Versuchung?

SwissGames präsentiert zudem vier aufstrebende Studios der Initiative She Got Game am eigenen Gemeinschaftsstand: HOC MODO FIT lädt zum mittelalterlichen Festmahl in einem gemütlichen Point-and-Click-Spiel, Skyfarm kombiniert Farming-Simulation mit einem postapokalyptischen Rooftop-Setting, Culture Party VR setzt auf bewegungsbasiertes VR-Gameplay und Alienated erzählt eine düstere psychologische Horrorgeschichte über zwei entfremdete Schwestern, die in einem abgelegenen Landhaus den letzten Wunsch ihrer Mutter erfüllen.

Mit She Got Game hat Pro Helvetia 2022 ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das gezielt Frauen im internationalen Bereich der interaktiven Medien unterstützt – mit Mentoring durch Branchenexpertinnen, Fachvorträgen, Peer-Foren und Präsentationsmöglichkeiten. Nach einer dreijährigen Pilotphase ist die Initiative inzwischen Teil der regulären Förderaktivitäten.

SwissGames-Pavillon (Business Area, Halle 4.1, Stand B031g-C040g):

Indie Arena Booth (Entertainment Area, Halle 10.2, Stand F010g – E019)

Außerdem gibt es am Donnerstag, den 21. August von 15.00 bis 17.00 Uhr wieder SwissDrinks@gamescom. Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist über diesen Link möglich.

Die neuesten Informationen zu SwissGames gibt es jederzeit auf der Website der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und dem offiziellen LinkedIn-Kanal.