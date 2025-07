Erster Trailer zu Mortal Kombat II verfügbar

Warner Bros. Pictures und New Line Cinema präsentieren den neuen Trailer zu Mortal Kombat II.

Mortal Kombat II ist die neueste hochkarätige Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe Mortal Kombat in all ihrer brutalen Pracht. In Mortal Kombat II kehren die Lieblinge der Fans zurück – noch schlagkräftiger, noch entschlossener und diesmal verstärkt durch niemand Geringeren als Johnny Cage höchstpersönlich. Auf die Helden wartet ein gnadenloser, blutiger Kampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Das Ziel: die Schreckensherrschaft von Shao Khan zu beenden. Doch der Einsatz könnte nicht höher sein, denn es geht um das Überleben von Earthrealm – und das Schicksal seiner letzten Verteidiger.

An der Seite von Karl Urban als Johnny Cage spielen Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman sowie Chin Han, Tadanobu Asano als Lord Raiden, Joe Taslim als Bi-Han und Hiroyuki Sanada als Hanzo Hasashi und Scorpion.

Für die Fortsetzung seines explosiven Kinoabenteuers aus dem Jahr 2021 kehrte Regisseur Simon McQuoid auf den Regiestuhl zurück. Das Drehbuch stammt von Jeremy Slater und basiert auf dem Videospiel von Ed Boon und John Tobias.

New Line Cinema präsentiert eine Produktion von Atomic Monster, Broken Road und Fireside Films: Mortal Kombat II. Den weltweiten Vertrieb des Films übernimmt Warner Bros. Pictures. Die Veröffentlichung in Kinos und IMAX-Filmtheatern ist in Deutschland für den 23. Oktober 2025 geplant.