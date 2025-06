Quantum Witch im Test

Ein Ringen um Freiheit

Quantum Witch ist einer jener Titel, dessen Betrachtung und auch Spielerlebnis ohne die zugrunde liegende Entwicklungsgeschichte nicht vollständig wäre. Denn viele Fragmente, welche uns als Spieler im fiktiven Fantasy-Reich Hos begegnen, haben ihren Ursprung in der Lebenswirklichkeit seiner Entwicklerin NikkiJay. Diese hat fast im Alleingang und mit selbst angeeigneten Programmierkenntnissen Quantum Witch realisiert. Ihre Beweggründe sind dabei überaus bewegend.

Nach ihren Angaben war die Entwicklerin als Kind mit ihrer Familie in einer fundamentalistischen Sekte verflochten, welche jeden Aspekt des Lebens ihrer Mitglieder vorgegeben habe. Neben vielen anderen Vorkommnissen schildert sie etwa, dass sie einen guten Freund verloren habe, da diesem durch die Gemeinschaft die ärztliche Versorgung vorenthalten worden sei. Da sich NikkiJay mit dem Erwachsenwerden zu Frauen hingezogen gefühlt hat, kam es letztes Endes zum kompletten Bruch mit der Sekte, aber auch mit ihrem gesamten Umfeld, was sie bis zur vorübergehenden Obdachlosigkeit geführt habe. Nachdem sich ihr Leben neu geordnet hatte und sie eine eigene Familie gründete, widmete sich NikkiJay dem, was ihr nach eigenen Aussagen während der schweren Jahre ein immer treuer Wegbegleiter gewesen ist: Videospiele. Von Trashman, Chrono Trigger bis zu den Klassikern von Nintendo bedeutete der Griff zum Gamepad für sie immer auch ein Ausbrechen aus den einengenden Strukturen und ein Stückchen Freiheit.

Willkommen in Hus

Nach einem kleinen Tutorial, das überaus charmant die grundlegende Bedienung erklärt, beginnt alles in Hus, wo wir die Schäferin Ren steuern. Hier werden wir direkt in die Welt geworfen und mit einem ersten Problem konfrontiert: die Schafe (hier mit dem Namen „faer“) sind ausgebrochen und müssen wieder eingefangen werden.

Dies ist ein cleverer Türöffner, da man über diese erste Aufgabe eine naheliegende Motivation erhält, die Umgebung zu erkunden und die anderen Charaktere kennenzulernen. Neben ihrer heldenhaften Partnerin Tyra lernt Ren viele interessante und überaus schräge Figuren kennen. Neben einem tanzenden Skelett mit hellseherischen Fähigkeiten und einer wirklich hünenhaften Kampftrainerin hat es sich die Entwicklerin auch nicht nehmen lassen, ikonische Helden aus ihren Lieblingsspielen auf sehr originelle Weise einzubauen.

Mit weiterem Spielfortschritt erlernt man neue Fähigkeiten, mit welchen weitere Gebiete begehbar werden. Auch die Geschichte nimmt zunehmend an Fahrt auf und hält für Ren noch manche teils dramatische Überraschung bereit. Unterstützt wurde NikkiJay dabei von den erfahrenen Autoren Paul Rose und Stephanie Sterling.

Folgt man der Handlung gibt es enorm viel zu lesen (Sprachausgabe ist in allen Versionen nicht verfügbar). NikkiJay und die übrigen Schreiben haben enormen Aufwand betrieben, jedem Charakter eine Hintergrundgeschichte zu geben, die sich manchmal auch erst im Laufe der Geschichte offenlegt. Daraus ergeben sich vielfach Entscheidungsmöglichkeiten, die mal zu großen, mal zu kleinen Veränderungen in der Handlung führen. Oft stolpert man auch mal auf eine Nebenquest, die komplett für sich steht und gar nichts mit der Haupthandlung zu tun hat. Die Kehrseite dabei ist, dass man die ausschließlich englischen Texte aufmerksam lesen muss. Übersetzungen in andere Sprachen sind aktuell nicht vorgesehen, könnten aber bei guten Verkäufen noch nachgereicht werden. Was die Dialoge der Figuren bei den mitunter ausschweifenden Gesprächen doch arg anstrengend macht, ist die Tatsache, dass man jede Textbox einzeln bestätigen muss, ehe eine neue erscheint. Dies artet zunehmend in Arbeit aus und nimmt auch den Fokus weg vom eigentlichen Textinhalt. Ein eigentlich kleiner Kritikpunkt, der aber dadurch besonders ins Gewicht fällt, weil sich der Titel auf mehrmaliges Durchspielen und das Entdecken weiterer alternativer Geschichtsverläufe fokussiert.