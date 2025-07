Die League of Legends-Weltmeisterschaft 2025 findet in China statt

Riot Games kündigt an, dass die League of Legends-Weltmeisterschaft 2025 nach China zurückkehrt und vom 14. Oktober bis 9. November ausgetragen wird.

Fans auf der ganzen Welt können sich auf vier Wochen Wettbewerb voller spannender Momente freuen. Die Play-Ins und Swiss-Stage finden in Peking statt, die Knockout-Phase in Shanghai und die Finals in Chengdu.

Worlds 2025 beginnt am 14. Oktober mit der Play-In-Phase in Peking im Beijing Smart Esports Center, das speziell auf E-Sport-Events ausgelegt ist und mit den Worlds 2025 erstmals eine Weltmeisterschaft ausrichtet. Neu ist dabei dieses Jahr ein Best-of-Five während der Play-In-Phase, in dem die viertplatzierten Teams der beiden stärksten MSI-Regionen um den Aufstieg in die Swiss Stage kämpfen.

In der Swiss Stage, die vom 15. bis 25. Oktober stattfindet, treffen 16 Teams aus aller Welt in einem dynamischen Format aufeinander, bei dem jeder Sieg einen Schritt in Richtung K.O.-Runde und jede Niederlage einen Schritt in Richtung Ausscheiden bedeutet.

Vom 28. Oktober bis zum 2. November treten die verbleibenden acht Teams in der Mercedes-Benz-Arena in Shanghai in der K.O.-Phase gegeneinander an. Als einer der ersten Veranstaltungsorte in Shanghai, der als „A-Level-Esports-Veranstaltungsort“ zertifiziert wurde, ist die Mercedes-Benz-Arena eine der wichtigsten Bühnen für kompetitives Gaming in China. Hier kämpfen die Teams in Best-of-Five-Matches um den Einzug ins Finale.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Worlds geht es ohne Pause direkt vom Viertelfinale ins Halbfinale. Abschließend findet das Finale der Worlds 2025 am 9. November im Dong’an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium in Chengdu statt.

Konkrete Informationen zum Kartenverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Aktuelle Informationen zu Ticketverkauf, Sendeplänen und weiteren Updates rund um Worlds 2025 sind auf LoLEsports.com und den offiziellen Social-Media-Kanälen via @lolesports unter #Worlds2025 verfügbar.