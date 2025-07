Artbook – 382 Seiten – The Art of Kingdom Come: Deliverance II

Der phänomenale tschechische Hit Kingdom Come: Deliverance II hat nun ein umfangreiches Artbook — 382 Seiten voller bisher unveröffentlichter Illustrationen, Konzeptzeichnungen und Einblicke hinter die Kulissen der Spieleentwicklung.

Henrys epische Reise vom einfachen Sohn eines Schmieds bis an den königlichen Hof im mittelalterlichen Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance II ist zu einem der größten Erfolge der tschechischen Spielgeschichte geworden. Mit über drei Millionen verkauften Exemplaren in den ersten Monaten nach dem Release hat das Spiel erneut bewiesen, dass ein Titel aus Tschechien Spieler auf der ganzen Welt begeistern kann. Ein Spiel dieses Ausmaßes verdient ein wirklich außergewöhnliches Artbook — und genau das ist nun da: The Art of Kingdom Come: Deliverance II, veröffentlicht unter dem Label Xzone Originals.

Das Buch entwickelte sich zu einem weit umfangreicheren Projekt als ursprünglich geplant — mit 382 Seiten ist es über 130 Seiten länger als das Artbook zum ersten Spiel. Genau wie damals wurde es in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Warhorse Studios erstellt. Über neun Monate Arbeit führten zu einem einzigartigen Blick hinter die Kulissen — von frühen Entwürfen der Schauplätze und Charaktere bis hin zum visuellen Stil des Spiels und den technischen Herausforderungen. Die begleitenden Texte stammen direkt von den Designern und Künstlern des tschechischen Studios. Zusätzlich enthält das Buch ein Vorwort von Dan Vávra und ein Nachwort von Martin Klíma.

„In der Spieleentwicklung ist es schwer, den genauen Moment zu benennen, an dem etwas wirklich endet — besonders wenn im Studio ständig weitergearbeitet wird. Für mich fühlte sich die Arbeit an diesem Buch wie ein symbolischer Schlusspunkt für eine jahrelange Entwicklungsreise an“, sagt Filip Štorch, Concept Artist bei Warhorse Studios und einer der Herausgeber des Buches. „Zwei Monate lang haben wir unser Archiv durchforstet und dabei den gesamten Prozess reflektiert — von den ersten Skizzen bis zur finalen Version des Spiels. Das Artbook zeigt, warum das Spiel so aussieht, wie es aussieht, und wird so nicht nur zu einer künstlerischen Zusammenfassung, sondern auch zu einem Portfolio des gesamten Studios. Selbst jene, die nicht direkt an den Illustrationen gearbeitet haben, erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeit zu präsentieren. Dieses Buch erzählt unsere gemeinsame Geschichte.“

„KCD II ist ein Phänomen, das ein episches Artbook verdient. Wir wollten den Schöpfern des Spiels Raum geben — sowohl durch ihre Kunstwerke als auch durch ihre eigenen Worte“, ergänzt Jan Bobrovský von Xzone Originals. „Das Ergebnis ist ein Buch, das ganz deutlich zeigt, wie viel Arbeit in die Erschaffung des eigentlichen Hauptcharakters des Spiels gesteckt wurde: einer lebendigen, atmenden mittelalterlichen Welt.“

The Art of Kingdom Come: Deliverance II ist im großen Format 30 × 23 cm erhältlich, perfekt passend zum ersten Band im Regal. Es ist in Englisch und Tschechisch in allen Ländern erhältlich, in die Xzone liefert.