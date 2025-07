Windstorm: The Legend of Khiimori auf der gamescom 2025 spielbar

Developer Aesir Interactive und Publisher Mindscape geben bekannt, dass ihr Open-World-Action-Adventure Windstorm: The Legend of Khiimori auf der diesjährigen gamescom spielbar sein und brandneue Features präsentieren wird.

Besucher des Standes in Halle 8.1, Stand C-014 werden in die Atmosphäre der Mongolei im 13. Jahrhundert eintauchen und das Spiel mit neu integrierten Features wie Bogenschießen, Kochen, Nomadencamping sowie dem wunderschönen Wüstenbiom mit seinen erfrischenden Oasen genießen können.

In Windstorm: The Legend of Khiimori schlüpfen die Spieler in die Rolle einer tapferen Kurierreiterin in der offenen Wildnis der Mongolei des 13. Jahrhunderts und begeben sich auf ein episches Abenteuer. Pferde sind für das Überleben und die Sicherheit unerlässlich. Die Spieler zähmen, züchten und trainieren sie, um mit ihnen die weitläufige Landschaft zu erkunden. Jede Pferderasse hat ihre eigenen Stärken, und die Spieler müssen ihre Bindung zu diesen majestätischen Tieren aufrechterhalten, um ihr volles Potenzial zu entfalten und ein echter Yam-Kurierreiter zu werden. Das Spiel bietet einen unvergleichlichen Realismus in Bezug auf lebensechtes Pferdeverhalten und Animationen, die von Experten verfeinert und geprüft wurden.

Die Spieler tauchen in Windstorm: The Legend of Khiimori in die weitläufige offene Welt voller Wunder und faszinierender Geschichten ein: Sie müssen ihre Routen durch die verschiedenen Biome des wunderschönen, aber rauen Terrains strategisch planen und die Herausforderungen der Wildnis meistern, um ihre Missionen zu erfüllen. Unterwegs bauen sie ihr Nomadenlager auf, verwalten wichtige Gegenstände und Ressourcen und trainieren und versorgen ihre Pferde. Während ihrer Reise nehmen die Spieler Quests an, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und reiterliches Können sowie durchdachte Planung erfordern, um ihr Vermächtnis als einer der größten Kurierreiter in der Mongolei des 13. Jahrhundert anzutreten.

Windstorm: The Legend of Khiimori wird im Herbst 2025 im Early Access auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht. Zum Full Release ist das Spiel neben PC auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Switch 2 geplant.

Kürzlich hat das Spiel eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne abgeschlossen, bei der eine für die Nische der Pferdespiele noch nie dagewesene Summe zusammengekommen ist. Tausende von Unterstützern weltweit warten darauf, die Geheimnisse des Spiels zu entdecken!

Um die Vorfreude auf die gamescom 2025 zu steigern, organisiert Aesir Interactive einen Livestream von Windstorm: The Legend of Khiimori Ende Juli auf Twitch und YouTube. Das genaue Datum wird demnächst in den sozialen Medien bekannt gegeben.

Neuigkeiten zu Windstorm: The Legend of Khiimori gibt es auf der offiziellen Website.

Windstorm: The Legend of Khiimori kann auf Steam, im Epic Games Store, im PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden.