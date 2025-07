KRAFTON erwirbt Eleventh Hour Games, die Schöpfer von Last Epoch

KRAFTON, Inc. hat seine Entscheidung bekannt gegeben, die Schöpfer von Last Epoch, Eleventh Hour Games (EHG), zu akquirieren.

EHG wurde 2018 von leidenschaftlichen ARPG-Fans und Spielern gegründet, die sich über Reddit kennenlernten und entstand aus der Community mit dem Traum, das nächste große Action-RPG zu entwickeln. Im Jahr 2024 brachte das Studio offiziell Last Epoch auf den Markt, das sich seitdem weltweit über drei Millionen Mal verkauft hat. Das Spiel hat eine treue Fangemeinde gewonnen, die es für seine innovativen Systeme, sein Gameplay-Design und sein Engagement für die Verfeinerung der Kernelemente, die das Genre definieren, lobt. Nach dem jüngsten Update hat Last Epoch eine starke Leistung bei der Spieleraktivierung und der gleichzeitigen Spielerzahl gezeigt und wird zunehmend als einer der bemerkenswertesten Titel im globalen Action-RPG-Bereich anerkannt.

Mit dieser Akquisition will sich KRAFTON eine wettbewerbsfähige Franchise-IP im Action-RPG-Genre sichern und seine Position auf dem globalen Markt weiter stärken. Durch die Übernahme erhält EHG die Ressourcen und die Infrastruktur, um die noch Community besser betreuen und sicherstellen zu können, dass Last Epoch sich weiterentwickelt und die Erwartungen der wachsenden Spielergemeinde erfüllt. Die Akquisition ermöglicht es EHG außerdem, die Entwicklung über Konsolenplattformen hinweg zu skalieren und saisonale Content-Pipelines zu erweitern, was die Voraussetzungen für eine langfristige Entwicklung des Franchises schafft. KRAFTON wird EHGs Live-Service-Roadmap, die Teamerweiterung und die internationale Veröffentlichung unterstützen, während das Studio seine volle Führung und kreative Autonomie behalten kann.

„Die Zusammenarbeit mit KRAFTON ist für Eleventh Hour Games ein wahr gewordener Traum”, so Judd Cobler, CEO von Eleventh Hour Games. „Ihre tief verwurzelte Leidenschaft für ARPGs deckt sich perfekt mit unserer Mission. Mit der Unterstützung von KRAFTON ist EHG in der Lage, die Last Epoch-Franchise zu noch größeren Höhen zu führen. Als ein Studio, das von Spielern des Genres aufgebaut wurde, könnten wir nicht aufgeregter für die Zukunft sein.”

„Wir freuen uns sehr, Eleventh Hour Games in der KRAFTON-Familie willkommen zu heißen”, sagt Maria Park, Head of Corporate Development bei KRAFTON. „Das Engagement des Teams für die ARPG-Community und die innovative Herangehensweise an die Spieleentwicklung entspricht genau unseren Werten. Ihr Aufstieg von einem kleinen Studio zu einem weltweit anerkannten ARPG-Entwickler ist einfach bemerkenswert. Wir sind davon überzeugt, dass diese Akquisition den Grundstein für die Diversifizierung von KRAFTONs Genre-Portfolio und den Ausbau markanter Franchise-IPs legt. Diese Zusammenarbeit unterstreicht auch unsere ungebrochene Leidenschaft für großartige Spiele und die Teams, die sie entwickeln. Wir werden immer hinter Entwicklern stehen, bei denen die Spieler an erster Stelle stehen.”

KRAFTON hat 100 Prozent der Anteile von Eleventh Hour Games erworben. Die Akquisitionssumme umfasst einen anfänglichen Kaufpreis von 96 Millionen USD.

