Die wichtigsten Gaming-Events und Konferenzen in Deutschland für 2025/2026

Deutschland ist seit langem ein wichtiger Akteur in der europäischen Gaming-Branche – nicht nur in der Entwicklung und Veröffentlichung, sondern auch als zentraler Treffpunkt für Menschen, die Spiele entwickeln und spielen. Ob ihr euch für Indie-Titel, kompetitive E-Sport-Events, Game-Dev-Meetups oder hochkarätiges Networking interessiert, der Veranstaltungskalender des Landes ist so voll wie ein Steam-Backlog während eines Sommerschlussverkaufs.

Mit Blick auf das Jahr 2025 und 2026 stehen bereits mehrere herausragende Konferenzen und Messen fest, die neue Enthüllungen, Live-Playtests, aufschlussreiche Vorträge und, ja, genug Warteschlangen versprechen, dass ihr eure Ausdauer auf die Probe stellen könnt. Aber das gehört alles zum Erlebnis dazu – und es sind diese Veranstaltungen, die die Richtung der Branche in ganz Europa und darüber hinaus mitbestimmen.

Online-Casinos: Die still wachsende digitale Grenze

Obwohl sie auf Gaming-Messen selten im Rampenlicht stehen, haben Online-Casinos in der deutschen Digital-Entertainment-Branche still und leise an Boden gewonnen.

Seit der Änderung der Vorschriften durch den Glücksspielstaatsvertrag von 2021 haben Entwickler schnell neue Plattformen und Erlebnisse geschaffen, die traditionelle Casino-Formate mit der Ästhetik und den UX-Standards moderner Videospiele verbinden. Deutschland beste Online Casinos arbeiten mittlerweile mit derselben visuellen Raffinesse und gamifizierten Mechaniken, die man von mobilen Strategiespielen oder Idle-Clickern erwartet. Slot-Spiele imitieren Dungeon-Crawler. Pokertische verfügen über integrierte Erfolgssysteme.

Und die Backend-Technologie – Blockchain-basierte Zahlungen, Echtzeit-Streaming und Community-gesteuerte Turniere – ist immer ausgefeilter geworden.

Der rechtliche Rahmen in Deutschland entwickelt sich weiter und ist in Teilen der Gaming-Community nach wie vor umstritten. Aber aus rein entwicklungs- und designtechnischer Sicht haben sich Online-Casino-Spiele zu einem ernstzunehmenden Teilbereich entwickelt, in dem mehrere deutsche Unternehmen still und leise Innovationen vorantreiben.

gamescom: Nach wie vor das Zentrum des Universums

Es ist unmöglich, über Gaming-Events in Deutschland zu sprechen, ohne mit der gamescom zu beginnen. Die Gamescom findet jährlich in Köln statt und ist nach wie vor die weltweit größte Gaming-Messe – und das aus gutem Grund. Publisher, Entwickler, Streamer, Presse und Fans kommen hier zusammen, um mehrere Tage lang die Zukunft des Gaming zu feiern. Die Ausgabe 2025 verspricht bereits jetzt zahlreiche Enthüllungen zu Hardware der nächsten Generation und KI-gestützte Gameplay-Systeme.

Neben den bombastischen Messeständen und filmreifen Trailern findet im Rahmen der gamescom auch die devcom statt – eine Konferenz speziell für Entwickler, die sich zu einer wichtigen Networking- und Weiterbildungsmöglichkeit entwickelt hat. Die Panels reichen von Hardcore-Code-Sessions bis hin zu Roundtable-Gesprächen zum Thema Narrative Design. Es ist einer der besten Orte in Europa, um kommende Trends zu entdecken, potenzielle Kooperationspartner zu treffen oder sich einfach inspirieren zu lassen.

Und ja, die Merchandise-Halle ist immer noch absurd. Plant euer Budget entsprechend.

Indie, akademisch und experimentell: Die kleinen Giganten

Nicht jede Veranstaltung in Deutschland ist ein AAA-Spektakel. Viele der kreativsten und tiefgründigsten Gespräche der Branche finden in kleineren oder eher nischenorientierten Veranstaltungen statt – und diese sind auf jeden Fall einen Besuch wert.

Das Festival A MAZE. / Berlin ist nach wie vor ein Highlight für experimentelle und kunstorientierte Spiele. Es zieht Entwickler, Akademiker und Kreative an, die die Grenzen dessen, was ein „Spiel” sein kann, erweitern – sei es durch unkonventionelle Eingabegeräte, politisches Storytelling oder surreales visuelles Design. Es erwarten Sie viele handgemachte Spiele, philosophische Vorträge und genug Inspiration, um Ihr eigenes Projekt komplett zu überdenken.

Dann gibt es noch die Quo Vadis, eine der ältesten Entwicklerkonferenzen Deutschlands. Sie ist mittlerweile in größere Veranstaltungsstrukturen wie die gamesweekberlin integriert und bietet weiterhin hochwertige Vorträge für Menschen, die an der Basis der Spieleentwicklung arbeiten – ganz gleich, ob Sie sich mit narrativen Elementen, Monetarisierungsstrategien oder Studioleitung befassen. Wenn Ihr ein Studio aufbauen wollt oder ein Team leitet, solltet ihr euch die Quo Vadis unbedingt vormerken.

Nicht zu vergessen ist die Hamburg Games Conference, deren Schwerpunkt auf Networking und Geschäftsstrategien liegt. Hier geht es weniger um Effekthascherei als um Kontakte. Angesichts der zunehmenden Investitionen Deutschlands in Spiele als kulturelle und wirtschaftliche Kraft ist die HGC einer der besten Orte, um zu sehen, wie regionale Fördermittel, europäische Zuschüsse und das Wachstum von Studios zusammenwirken.

Wie sieht es mit 2026 aus?

Während das vollständige Programm und die Ankündigungen für 2026 noch Gestalt annehmen, werden die üblichen Verdächtigen voraussichtlich wieder dabei sein – gamescom, devcom, A MAZE., Quo Vadis, Hamburg Games Conference und viele mehr. Aber haltet auch Ausschau nach neuen Formaten. Immer mehr Veranstaltungen experimentieren mit hybriden Formaten (sowohl online als auch vor Ort), und das Interesse an regionalen Showcases, die Spiele aus bestimmten Bundesländern oder Bereichen (wie Bildung, Barrierefreiheit oder XR-Innovationen) in den Mittelpunkt stellen, wächst. Wenn 2025 ein Indikator ist, stehen uns ein paar Jahre voller Community-Building, überraschender Neuvorstellungen und echter Dynamik in der Branche bevor.

Deutsche Entwickler, Spieler und Publisher prägen zunehmend die globale Debatte – und diese Veranstaltungen sind der Ort, an dem alles zusammenkommt.