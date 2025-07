Assassin’s Creed® Shadows: Neues Video gibt Ausblick auf kommende Updates und zeigt die Summer Roadmap.

Title Update 7 erscheint am 29. Juli und führt unter anderem New Game+ ein; die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ erscheint am 16. September. Ubisoft veröffentlichte jetzt ein neues Video, in dem die Entwickler einen Ausblick zu weiteren Content-Updates für Assassin’s Creed Shadows® liefern. Außerdem wurde ein neues AMA (Ask Me Anything) auf Reddit für den 12. August angekündigt.

Alle Infos zu dieser Meldung gibt es im folgenden Beitrag auf der offiziellen Webseite.

