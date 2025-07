The Drifter im Test

Zurück im Unglück

Die Geschichte beginnt dabei sehr trostlos. Wir lernen Nick kennen als er abgebrannt in einem Güterzug trampt und sich auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter in der fiktiven Heimatstadt Mawson befindet.

Er scheint offenkundig vor langer Zeit überstürzt aus seinem bisherigen Leben geflohen zu sein und seither von inneren Dämonen verfolgt zu werden. Mit großem Widerwillen wartet er in dem ratternden Waggon auf die Ankunft und damit auf seine Rückkehr in eine verdrängte Vergangenheit. Nach einem Halt eskaliert die Situation unversehens, als der Zug von nicht zu identifizierenden Spezialeinheiten umstellt wird und Nick nach einem blutigen Feuergefecht nur knapp entkommen kann.

Nach einem unsanften Landung an der Uferpromenade trifft er zunächst auf ihm wohlgesonnene Charaktere wie den Obdachlosen Bill und die naive Reporterin Angela Grace. Er erfährt Gerüchte über die geisterhaften Mulindji, die angeblich umgehen. Andere sprechen von einem Killer, der die Gegend unsicher mache. Unbestritten verschwanden zuletzt viele Obdachlose ohne Spur, was das sensationsheischende und sehr oberflächliche Interesse der Presse an der Obdachlosenszene erklärt.

Bevor er mehr zu den Hintergründen erfahren kann, bleibt Nick sein Pech aber auf den Fersen, denn auch hier schlagen die mysteriösen Angreifer zu und veranstalten ein Gemetzel. Nick wird gefangengenommen und findet sich wenig später mit einem Gewicht am Grund des Stausees wieder – und der Erkenntnis, dass er keine zehn Minuten die Luft anhalten kann. Damit endet das Leben von Nick Carter. Zumindest kurzzeitig – denn er erhält – auch für ihn überraschend – eine neue Chance dem Ertrinken zu entgehen. Dies wird eine Konstante bei The Drifter werden. Sobald Nick meist sehr explizit dargestellt aus dem Leben scheidet, findet er sich sogleich wieder in der Ausgangssituation wieder und kann das Wissen um sein Scheitern dazu nutzen, das Blatt zu wenden und der Gefahr zu entgehen.

Wieder unter den Lebenden und am Ufer steht die pitschnasse Hauptfigur vor vielen offenen Fragen und weiteren Problemen. So hält man ihn nach den furchtbaren Vorkommnissen für den gesuchten Killer und man fahndet nach ihm. Darüber hinaus wird Nick seit seiner rätselhaften Wiederbelebung immer wieder von Wahnvorstellungen und Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht. Eine wendungsreiche und teils tragische Geschichte entspinnt sich in den insgesamt neun Kapiteln.

Mystery-Thriller in der Film- und Serienlandschaft haben oft das Problem, dass die ersten Staffeln sich gekonnt im geisterhaften Ungefähren bewegen. Wenn zum Ende hin aber Antworten gefragt sind, tun sich die Autoren schwer, den selbst geschürten Erwartungen gerecht zu werden. Man denke da beispielsweise an die X-Akten.

The Drifter macht das über weite Strecken besser und löst seine Handlung innerhalb der Spielwelt logisch auf. Im letzten Drittel ändert sich etwas die Grundstimmung zu Gunsten eines höheren Sci-Fi-Anteils. Das ist durchaus Geschmackssache, mir persönlich haben tatsächlich die vorangegangenen Kapitel mit der durchdringenden Film noir-Atmosphäre besser gefallen.