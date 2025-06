Old Skies im Test

Fortsetzung folgt…

Aufgeteilt ist die Geschichte in mehrere Kapitel. Diese beginnen jeweils damit, dass Fia im Hauptquartier von Nozzo über einen neuen Auftrag unterrichtet wird und den jeweiligen Auftraggeber kennenlernt. So möchte etwa ein sterbenskranker Mann vor seinem Ableben noch einmal zu einem schönen Moment aus seiner Jugendzeit zurückspringen oder ein Fan will einem längst verstorbenen Jugendidol eine Frage stellen, welche sie nicht loslässt. Diese Ziele klingen zunächst sehr simpel, doch plötzliche Überraschungen sorgen bei der Wunscherfüllung für ungeahnte Turbulenzen und oftmals harte Entscheidungen.

Der Aufbau ist einer Serie mit mehreren Folgen nicht unähnlich, wobei man durch diese Tektonik Fias Leben und Arbeitsalltag durch die sich wiederholenden Elemente aus Aufstehen, Gang zum Hauptquartier, Briefing, Auftragsdurchführung, Nachbesprechung und Tagesausklang sehr schön und prägnant kennenlernt. Mit der Zeit erkennt man dabei, dass die Aufträge über einzelne Handlungsstränge mehr und mehr miteinander verbunden sind und Einfluss auf das Erleben und den Werdegang von Fia und ihren Kollegen nehmen.

Dr. Fred antwortet nicht

Wer einen abgedrehten Zeitreisespaß wie Day of the Tentacle erwartet hat, wird der bisherige Testbericht wohl eher ernüchtert haben. Charaktere wie Geschichte sind sehr geerdet und Humor wird nur sehr dosiert eingesetzt. Auch spielmechanisch sind die genre-eigenen Interaktionsmöglichkeiten sehr stark reduziert. Man verfügt nur über wenige Gegenstände in Fias Inventar, echte Kombinationsrätsel finden sich dabei kaum. Es muss hier kein Hamster in einer Tiefkühltruhe platziert werden um diesen in der Zukunft über viele weitere Zwischenschritte für eine Superbatterie nutzen zu können. Läge man diese Konventionen bei der Bewertung an, täte man Old Skies massiv unrecht.

Der Titel versteht es in seiner gut zehnstündigen Spielzeit meisterhaft, das Gameplay mit seinem Science-Fiction-Szenario zu verzahnen. Nach jedem neuen Zeitsprung ist man zunächst damit beschäftigt, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Hierbei ist grundsätzlich aufmerksames Lesen und Detektivarbeit gefragt. Über Gespräche, das Untersuchen der Umgebung oder die Recherche im Archiv von ChronoZen werden viele Orte und Charaktere freigeschaltet. Auch entgegen der Tradition von LucasArts kann in kritischen Situationen durchaus gestorben werden. Ein plötzlicher Messerwurf oder Pistolenschuss sorgt jedoch nicht für das Spielende, sondern führt dazu, dass Nozzo aus dem Off einfach die Zeit etwas „zurückspult“. Das Sterben geht also recht behütet vonstatten und ist für manche Rätsel auch Teil des Lösungsweges. Verschiedene (teils herrlich sarkastische) Kommentierungen von Fia vor ihrem Ableben sorgen auch mit dafür, dass diese Try & Error-Passagen so gut wie nie ermüden oder man sich vom Spiel bestraft fühlt.

Beißt man sich einmal fest und kommt nicht voran, hilft ein Anruf bei Nozzo, welcher immer einen Wink geben kann, was nun gerade zu tun ist. Diese Hilfefunktion ist dabei auch überaus charmant und organisch in das Szenario eingehegt.

Weitere Standards wie eine Schnellreise, das Überspringen von Dialogen oder das Hervorheben von wichtigen Objekten sind im Spiel enthalten, wobei letzteres etwas umständlich auf der Taste „H“ liegt.