Arctis Nova 3P Wireless Headset im Test

Schnelllader

Es gibt kaum eine unangenehmere Situation, als wenn ihr ein Spiel (vielleicht auch noch online mit Freunden) zocken wollt, und plötzlich hat euer Headset keine Batterieladung mehr. Yea. Dieses Problem ist SteelSeries bekannt, und daher verfügt das Arctis Nova 3P Wireless über eine spezielle Schnellladefunktion. Schließt das Headset an ein ordentliches Ladegerät (nicht in der Packung enthalten) an, und ihr könnt bereits nach nur 15 Minuten Ladevorgang neun Stunden spielen. Das verspricht zumindest die Werbung von SteelSeries, ich habe das Problem in der ersten Woche meiner Verwendung nicht gehabt. Die volle Batterieladung soll angeblich unter Benutzung der Bluetooth Verbindung 40 Stunden halten, oder immer noch gute 30 Stunden wenn ihr den 2,4 GHz Adapter benutzt. Die Farbe der Power LED gibt Auskunft über den Ladestand – von Grün über Gelb, Orange zu Rot (weniger als 5% Ladung).

Die detaillierte Steuerung des Headsets erfolgt über die SteelSeries GG Anwendung für den PC. Ihr benötigt dazu einen SteelSeries Account, sonst könnt ihr die App nicht verwenden. In der App konfiguriert ihr die Equalizer Einstellungen und stellt ein, wie lange der Kopfhörer bei Inaktivität bis zum automatischen Ausschalten benötigt. Für den Equalizer gibt es eine große Menge an Voreinstellungen für bestimmte Spiele – egal ob Star Wars Outlaws, AION oder Fallout 76, es stehen hunderte vorgefertigte Profile zur Verfügung. Ihr könnt auch in der App zwischen 2,4 GHz und Bluetooth Verbindung wechseln. Über die Sonar-Einstellungen in der App könnt ihr stufenlos auswählen, ob ihr während eines Online-Spieles lieber den Chat oder das Spiel lauter hören wollt – sehr nützlich! Auch die detaillierten Einstellungen für das Mikrophon erfolgen über die App.

Für das Handy gibt es eine eigene App – die Arctis Companion App. Damit könnt ihr eure Kopfhörer mit Bluetooth mit dem Handy koppeln, um Musik zu hören. Entfernt das Mikrophon, und ihr habt einen stylischen Kopfhörer zum Musikhören.