Eriksholm: The Stolen Dream im Test

Gameplay: Stealth

Die Grafik zeigt das Geschehen in einer isometrischen Ansicht, wir können die Kamera frei bewegen. Wir können den Bildschirmausschnitt auch heranzoomen, wobei der Blickpunkt generell sehr weit entfernt ist. Wir sehen also relativ viel von der Umgebung, dafür ist aber auch alles recht klein. Ich will bei den meisten vergleichbaren Spielen immer weiter hinauszoomen, um mehr zu sehen. Bei Eriksholm habe ich dieses Befürfnis jedoch nicht, hier habe ich immer wieder näher herangezoomt, um mehr zu sehen. Hotspots und Gegenstände blinken zwar oder sind anders gut gekennzeichnet, aber man kann doch schnell etwas übersehen, wenn man die Umgebung nur aus großer Höhe sieht. Für besonders aufmerksame Spieler gibt es auch Sammelgegenstände, die an etwas abgelegeneren Orten liegen. Gegner werden uns immer angezeigt, damit wir unsere Route planen können. Grundsätzlich begeben wir uns automatisch in den Schleichmodus, sobald Gegner in der Nähe sind. Wenn sie uns hören (beispielsweise machen wir auf manchen Böden ordentlich Lärm), begeben sie sich in Richtung der Lärmquelle – wir sollten dann schon wo anders sein. Wir können laufen, klettern, und später auch Gegenstände einsetzen und auf Stangen klettern – jedenfalls darf uns kein Gegner sehen. Aus dem (engen) Blickwinkel der Gegner bleiben, im Schatten bleiben, betäubte Gegner verstecken. Das Spiel endet seltsamerweise sogar, sobald der Körper eines betäubten Gegners gefunden wird.

Die Konversationen der Gegner und der Zivilisten sind voll vertont, es macht manchmal Spaß und läßt uns einiges über die Hintergrundgeschichte erfahren, wenn wir einfach nur den Gesprächen der Leute lauschen. Auch die immer wieder in der Gegend verteilten schriftlichen Dokumente erzählen uns mehr über die Situation.

Eriksholm: The Stolen Dream spielt sich am besten mit einem Gamepad. Ultrawidescreen wird super unterstützt, die Mindestanforderungen an eure Grafikkarte sind moderat. Bereits ab einer Nvidia GeForce GTX 980 oder einer AMD Radeon RX 580 seit ihr dabei – vorausgesetzt euer Rechner hat mindestens 16 GB RAM. Die Zeiten, in denen 8 GB ausreichend für praktisch jedes Spiel sind, kommen langsam zu einem Ende. Gespeichert wird automatisch an Checkpoints (normalerweise wenn ihr einen neuen Raum erreicht). Ein Cloud-Speicherstand wird angelegt – aber leider nur einer. Wenn ihr das Spiel neu startet, ist der alte Speicherstand weg. War es wirklich nicht möglich, mehrere Speicherstände zu implementieren?

Kaufen könnt ihr Eriksholm: The Stolen Dream auf Steam, im Epic Store, oder in den Stores für die PlayStation 5 oder die XBox Series X|S.