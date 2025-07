Red Bull For The Win Finale in Wien

Das große Finale von Red Bull For The Win rückt nach dem vorletzten Online-Qualifier am vergangenen Wochenende näher.

Über 2.400 ambitionierte Teilnehmer:innen traten bisher bei den Qualifikationsturnieren in Fortnite gegeneinander an, um sich die begehrten Finalplätze zu sichern und ganz im Sinne des Red Bull For The Win E-Sport Turniers „Vom Zockerzimmer auf die große Bühne“ zu kommen. Elf Finalteilnehmer:innen stehen fest, die sich online, aber auch live auf der vergangenen Level-Up in Salzburg und auf dem A1 eSports Festival in Wien qualifiziert haben. Jetzt geht es für die Freitzeit-Gamer:innen darum, sich gegen waschechte E-Sport Profis durchzusetzen. Als Herausforderer aus dem Profilager haben die erfolgreichen Fortnite Gamer “Vic0”, “Vadeal” und “Rezon” ihre Teilnahme bereits bestätigt. Als Caster des Finales wurde ebenfalls der bekannte Streamer & Influencer mit über 1. Mio Followern “Amar” angekündigt. Amar, der in Wien aufgewachsen ist, hat das Event bereits vergangenes Jahr moderiert. „Ich freue mich, erneut einigen der besten Fortnite-Spieler:innen aus dem deutschsprachigen Raum bei diesem großartigen Event zuzusehen und das Finale zu Casten. Mit € 10.000 Preisgeld und der Möglichkeit, auch als Amateur-Gamer:in ganz nach oben zu kommen, hat Red Bull For The Win eine Sonderstellung bei den weltweit durchgeführten E-Sport Turnieren in Fortnite”.

In Fortnite gegen internationale Pro-Gamer

Ambitionierte Freizeigamer:innen und Fortnite-Hobbyzocker:innen haben noch immer die Chance, sich für das Finale von Red Bull For The Win zu qualifizieren: Am 26. Juli werden die letzten fünf Finalplätze in einem online-only Qualifikationsturnier ausgespielt. Die Teilnahme und Anmeldung zu den Qualifiern sind kostenlos und via www.redbull.com/FTW möglich. Die Zuschauer:innen Anmeldung für das Live-Finale im Wiener Palais Ferstel am 9. August für rund 250 Zuschauer:innen ist ebenfalls möglich. Insgesamt 20 der besten Amateur Fortnite.Spieler:innen aus den vier Qualifiern wie auch fünf echte Fortnite E-Sport Profis werden dann um ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 10.000 Euro spielen.

Skills vs. Erfahrung

Fortnite ist im Genre der Battle-Royale-Games das Maß aller Dinge und konnte sich seit seinem Release als E-Sports Titel etablieren. Hier sind jahrelange Spielpraxis und Turniererfahrung große taktische Vorteile gegen Newcomer:innen. Um dem entgegenzuwirken, wird bei Red Bull For The Win Fortnite Battle Royale im Build-Mode im Solo-Format gespielt. Darüber hinaus spielen im Finale statt der theoretisch möglichen 100 Spieler:innen nur 25. Die Teilnehmer:innen erhalten in dem Turnierformat sowohl anhand ihrer Platzierung als auch für jede Eliminierung Punkte. Mit dem adaptierten Turniermodus will Red Bull For The Win die Chance bieten, sich vordergründig mit den eigenen Gaming-Skills gegen die Profis durchzusetzen.

Der Terminplan für Red Bull For The Win:

Live Qualifier #1 in Salzburg (Level-Up) am 28. und 29. Juni (abgeschlossen)

Live Qualifier #2 in Wien (A1 Austrian eSports Festival) am 5. und 6. Juli (abgeschlossen)

Zwei Online Qualifier am 19. (Abgeschlossen) und 26. Juli (Teilnahme möglich)

Finale: Palais Ferstel, Wien, am 9. August

Das Mindestalter für die Teilnahme ist 16 Jahre. Mehr Informationen und Registrierung unter www.redbull.com/FTW

Stream zum Live Finale via Amar:

Red Bull FTW ist möglich dank der Unterstützung unserer Partner A1, Agon by AOC, Corsair, elgato und Foodora.