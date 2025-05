Anno 117: Pax Romana angespielt

Ahoi, wir setzen die Segel

Wer die ANNO-Serie kennt, weiß auch das die Ressourcen der besiedelten Insel irgendwann erschöpft sind oder gar nicht vorhanden sind. So ist es unumgänglich Schiffe zu bauen um damit entweder mit anderen Provinzen Handel zu treiben, oder in den Kampf zu ziehen um fremde Länder zu erobern. Die Entwickler haben auch hier einiges verbessert, so ist es möglich drei verschiedene Schiffstypen zu bauen, klein, mittel oder groß, welche eine unterschiedliche Anzahl an modularen Erweiterungsslots besitzen. Diese Slots erlauben dem Spieler sich das Schiff nach seinen Vorlieben zusammenzubauen und danach als Bauplan in der eigenen Weft abzuspeichern. Wer also gerne in den Krieg zieht wird seine Kampfschiffe mit einem verstärkten Rumpf, stärkeren Ruderern und massiver Bewaffnung ausrüsten. Das geht aber natürlich dann zu Lasten des Frachtraums.