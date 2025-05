Die Gaminghardware Branche Österreichs befindet sich auf einem Rekordkurs

Die Gamingbranche in Österreich durchläuft derzeit einen gewaltigen Boom. Es wird erwartet, dass insbesondere der österreichische Gamingmarkt bezüglich der Gaminghardware in diesem Jahr ein noch nie zuvor dagewesenes Hoch erreichen wird.

Es wird prognostiziert, dass die Branche der Gaminghardware in Österreich in diesem Jahr einen Gesamtumsatz von mehr als 580 Millionen Euro erreichen wird. Die Nachfrage im Bereich der Gaminghardware gestaltet sich in 2025 so hoch wie nie zuvor. Ganz egal, ob es nun um die neuesten Modelle von Grafikkarten geht, oder um weitere leistungsstarke Komponenten, der Hardwaremarkt des Landes verzeichnet einen gewaltigen Aufwärtstrend. Wir erläutern Ihnen, welche Entwicklungen hinter diesem Boom stecken.

Das Gaming ist mittlerweile mehr als bloß ein Hobby

Gaming ist so beliebt und verbreitet wie nie zuvor. Der Markt des Gamings und alle Bereiche, welche mit diesem digitalen Freizeitvergnügen zusammenhängen, haben sich vom Nischenmarkt hin zu den wirtschaftlich interessantesten Branchen weltweit entwickelt.

Immer mehr Spieler aus Österreich setzen auf leistungsstarke High End Hardware Komponenten, um ihren persönlichen Gaming PC zusammenzustellen. Spieler, welche sich online im Wettstreit behaupten wollen und in den Ranglisten ihrer Lieblingsspiele besonders weit aufsteigen möchten, wissen, dass leistungsstarke Gaminghardware in diesem Bereich einen großen Unterschied machen kann.

Das Gaming ist mittlerweile für die meisten Spieler in Österreich mehr als ein reines Hobby geworden. Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ein Teil der Kultur. Laut einer Statista Studie spielen knapp 40 % der Einwohner Österreichs, welche das Internet nutzen, PC Spiele sowie Konsolenspiele auf einer regelmäßigen Basis. Und dieser Trend nimmt von Tag zu Tag zu.

Gamer stellen höhere Ansprüche an die von ihnen gewählte Hardware. Ein Gaming PC muss nicht bloß in der Lage sein, die neuesten Spiele in der höchstmöglichen Auflösung flüssig darstellen zu können. Es ist Spielern zudem wichtig, Luft nach oben zu haben und für die kommenden Jahre hinsichtlich der Hardwareanforderungen neuer Gaming Releases gerüstet zu sein.

Ein Blick auf das Wachstum des Gaminghardware Markts in Österreich

Die Gaminghardware Branche in Österreich verzeichnet jährlich im Durchschnitt einen Zuwachs von 8,6 %. Dieser Wert geht aus einer Studie hervor, welche durch das GfK durchgeführt wurde. Das GfK ist ein Marktforschungsinstitut aus Deutschland.

Dieser Aufwärtstrend wird vor allem durch die anwachsende Begeisterung von Spielern für neue Grafikkartenmodelle angekurbelt. Auch Gaming Monitore, welche besonders hohe Wiederholraten während des Spielens ermöglichen, sowie mechanische Gaming Tastaturen machen einen Großteil dieses Segmentes aus. Es zeichnet sich deutlich ab, dass Spieler vermehrt auf die Qualität der Gaminghardware Komponenten achten und bereit sind, in diesem Zusammenhang mehr Geld zu investieren.

Obendrein tauchen mehr und mehr Anbieter im Netz auf, welche es Gamern in Österreich ermöglichen, Gaming PCs online zusammenzustellen. Durch die Nutzung eines solchen Online Portals haben Spieler die Möglichkeit, den Gaming PC ihrer Träume per Konfigurator zusammenzustellen. Zudem bieten diese Anbieter die Option, die gewählten Gaming Komponenten vor der Anlieferung zu verbauen. Das bedeutet, dass Spieler sich nicht mehr mit dem Stress auseinandersetzen müssen, das Gaming System selbst zusammenzusetzen. Dieser Extra Service gestaltet sich zumeist preislich überschaubar.

Online Gaming Plattformen und ihre Bedeutung für die Hardware Branche in Österreich

Steam und weitere Online Gaming Plattformen gestalten das Gaming der heutigen Zeit zunehmend komfortabler. Spiele müssen nicht mehr im Fachhandel erworben werden, sondern lassen sich schnell und einfach herunterladen. Spieler genießen so den Zugang zu speziellen Aktionen und Sales. Teilweise werden Spiele über einen festgelegten Zeitraum hinweg zu einem Bruchteil des gängigen Preises angeboten. Selbst neue Triple A Titel sind hin und wieder sehr günstig zu bekommen.

Auch die Hardwareanforderungen, welche zum Spielen des gewünschten Titels die technische Voraussetzung darstellen, sind auf diesen Portalen klar ersichtlich. Auf diesem Wege können Spieler aus Österreich sich schnell und einfach ein Bild davon machen, welche Komponenten diese benötigen, um das gewählte Spiel in der höchstmöglichen Qualität zu genießen.

Der Wert von Online Vergleichsplattformen hinsichtlich des iGamings

Auch im Bereich des iGaming haben sich derartige unabhängige Plattformen durchgesetzt. Solltet ihr zum Beispiel nach einem 20€ ohne Einzahlung Bonus suchen, lohnt sich vor der Wahl einer iGaming Plattform stets der Besuch eines Online Vergleichsportals. Egal ob Experte oder Einsteiger, seriöse Online Vergleichsportale wie Adlerslots bieten Fans des iGaming eine extrem wertvolle Ressource, um eine fundierte Entscheidung hinsichtlich eines Anbieters zu treffen.

Dort erhaltet ihr alle wichtigen Informationen im Vorfeld und könnt euch, ohne den Zwang zur Registration, ein detailliertes Bild hinsichtlich des Angebots der Plattform machen.

So könnte sich die Branche in den kommenden Jahren gestalten

Ein Ausblick auf die Zukunft der Gaminghardware Branche Österreichs gestaltet sich sehr positiv. Durch neue technologische Entwicklungen, wie dem Raytracing und weiteren interessanten und innovativen Technologien wie zum Beispiel dem Segment der Virtual Reality, werden sich die Hardwareanforderungen in der Zukunft noch anspruchsvoller gestalten.

Die Gaminghardware Industrie schläft nicht und hat diese Trends erkannt. Es wird stetig an neuen Technologien gewerkelt um Gamern aus Österreich und überall auf der Welt die bestmöglich und leistungsstärkste Hardware zur Verfügung zu stellen.

Gaming als wichtiger Bestandteil der Kultur und Wirtschaft

Immer mehr Menschen in Österreich spielen Videospiele und möchten diese in einer möglichst hohen Qualität erleben. Dazu ist eine besonders leistungsstarke Hardware notwendig.

Die österreichische Branche der Gaminghardware profitiert von diesem Trend auf allen Ebenen und wird in diesem Jahr ein noch nie dagewesenes Hoch erreichen. Dieser Trend kurbelt die Wirtschaft des Landes an und dürfte sich laut Prognosen in den kommenden Jahren durch Gaminghardware Neuentwicklungen noch eindrucksvoller gestalten.