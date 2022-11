Return to Monkey Island – deutsche Guybrush-Stimme kehrt zurück

Wir lagen vor Monkey Island und hatten Norman Matt an Bord – Ikonische Guybrush-Stimme kehrt mit der deutschen Sprachausgabe am 8. November zurück.

Rollt das Seemannsgarn ein und schrubbt das Deck, bis es glänzt! Return to Monkey Island wird am 8. November 2022 sein Debüt auf PlayStation 5 und Xbox Series S|X feiern. Die unterhaltsame Fortsetzung wird auch über den Xbox Game Pass erhältlich sein – die Ausreden, das Spiel nicht zu spielen, werden also langsam knapp. Unseren Test dazu könnt ihr hier lesen.

Darüber hinaus freut sich Terrible Toybox, bekannt geben zu können, dass am 8. November auch eine neu aufgenommene deutsche Sprachausgabe zum Spiel erscheinen wird, in der der ursprüngliche Guybrush-Synchronsprecher Norman Matt erneut in seine ikonische Rolle schlüpft – unterstützt von einer talentierten neuen Besetzung (und vielleicht sogar der einen oder anderen Überraschung).

Return to Monkey Island ist die ebenso unerwartete wie spannende Rückkehr des Serienschöpfers Ron Gilbert und setzt die Geschichte der legendären Adventures The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge gekonnt fort. Das Spiel modernisiert das klassische Point-and-Click-Gameplay gekonnt und schafft es, den Charme der legendären Reihe in die Gegenwart zu transportieren. Es wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und begeisterte bereits unzählige angehende Piraten und Piratinnen auf PC und Nintendo Switch.

Die Irrungen und Wirrungen rund um das berühmteste Geheimnis von Monkey Island führen Guybrush Threepwood – unerschrockener Held, Lederjackenverkäufer und mächtiger Pirat – auf ein neues, rasantes Abenteuer durch die Karibik, fest entschlossen, das schwer greifbare Geheimnis ein für alle Mal zu lüften. Die Reise zurück zur Mêlée-Insel wäre nur Hallo so schön, würden dort nicht alte Freunde, Feinde und flüchtige Bekannte warten.

Während Guybrush und sein bester Feind LeChuck sich darauf vorbereiten, auf hoher See aufeinander zu treffen, scheint eine neue Generation von Piraten primär daran interessiert zu sein, die Wiedersehensparty nachhaltig zu ruinieren.

returntomonkeyisland.com