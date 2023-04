Road 96: Mile 0 im Kurztest

Musik trifft auf Story

Im Gegensatz zum Vorgänger Road 96 erleben wir in Road 96: Mile 0 nicht die Abenteuer eines unbekannten Charakters, sondern schlüpfen abwechselnd in die Rolle von Zoe und Kaito. Während Zoe ein Charakter aus dem ersten Teil ist, kennen wir Kaito aus dem Rythmus-Game Lost in Harmony aus dem Jahr 2016. DigixArt haben damals zusammen mit dem Sänger Wyclef Jean dieses durchaus gelungene Erstlingswerk herausgebracht. Kurzgesagt erleben in dem neuen Game zwei Charaktere aus zwei vergangenen Titeln ihre Abenteuer.

Neben den Charakteren wurden aber auch die musikalischen Rennen aus Lost in Harmony übernommen. Gepaart mit dem Point & Click Prinzip von Road 96 entsteht so ein nahezu einzigartiges Spielerlebnis. Während wir in den Level-Abschnitten nach Gegenständen suchen und Propagandaposter der unbeliebten Regierung zerstören treiben wir auch die Geschichte voran. Zoe, die Tochter des Ölministers lebt ein vollkommen anderes Leben als ihr bester Freund Kaito. Als Sohn einer Arbeiterfamilie lebt er in einer nicht ganz so schönen Gegend und bekommt von den reicheren Bürgern immer wieder zu spüren, dass er aus einer anderen Schicht kommt. Es kommt wie es kommen muss und die Ereignisse um die Black Brigade, eine Widerstandsgruppe und deren Anhänger spitzen sich zu.