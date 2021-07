RoboCop: Rogue City angekündigt

RoboCop als Action-Shooter

NACON und Teyon werden mit MGM zusammenarbeiten, um ein authentisches RoboCop-Spielerlebnis zu entwickeln, das der DNA des Franchise treu bleibt und die Fans in eine originelle Geschichte eintauchen lässt, die es ihnen ermöglicht, in die Rolle von niemand Geringeres als RoboCop selbst zu schlüpfen. Im Original-RoboCop-Film wird Polizist Alex Murphy von skrupellosen Kriminellen tödlich verwundet. Innovative Ärzte sind in der Lage, ihn zu retten und machen ihn zu einem unaufhaltsamen Cyborg zur Verbrechensbekämpfung, der “RoboCop” genannt wird.