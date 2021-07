Vampire: The Masquerade – Bloodhunt – Angespielt

Ursprünglich handelt es sich bei Vampire: The Masquerade um ein Pen-&-Paper-Rollenspiel. Über die Jahre wurden jedoch auch einige Videospieladaptionen davon geschaffen. Eines der beliebtesten Beispiele dafür dürfte wohl das Action-RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines aus dem Jahre 2004 sein. Dessen Nachfolger, der eigentlich schon 2020 veröffentlicht werden sollte, zeichnet sich leider in letzter Zeit durch gröbere Probleme in der Entwicklung aus. Umso erfreulicher ist da für Fans, dass mit Vampire: The Masquerade – Bloodhunt an einem weiteren Titel in diesem Setting gearbeitet wird. Wenngleich Bloodhunt als Battle Royal Game in einem ganz anderem Genre angesiedelt ist. Wie der Name schon andeutet spielen im Vampire: The Masquerade Universum Vampire eine zentrale Rolle. Die ebenso namensgebende Maskerade bezieht sich auf die Praxis sich nicht in der Öffentlichkeit als Vampir zu zeigen. Die Idee dahinter: Solange niemand weiß, dass Vampire existieren, werden sie auch in Ruhe gelassen. Wer die Maskerade verletzt muss damit rechnen aus den eigenen Reihen gejagt zu werden. Ganz so einfach ist es freilich nicht, denn die unterschiedlichen Vampir-Clans sind tief gespalten, aber im Großen und Ganzen hält man sich an die Maskerade. Selbstverständlich spielt diese daher auch in Bloodhunt eine Rolle. Als Mitglied eines Vampir-Clans kämpft man in Bloodhunt gegen andere Vampire und die mysteriöse “Entity” in dem Versuch die Maskerade wiederherzustellen.