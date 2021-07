Mario Golf: Super Rush im Test

In Mario Golf: Super Rush liegt der Fokus natürlich auf dem Golf-Spiel, das in unterschiedlichen Varianten vertreten ist. Im Klassik-Modus wählt ihr eure Figur aus einem Roster, das zwar ein wenig unübersichtlich ausgefallen ist, die verschiedenen Golfer*innen jedoch immerhin mit individuellen Fähigkeiten glänzen lässt. Anschließend wählt ihr einen Schauplatz (mehr Orte lassen sich mit steigendem Fortschritt freischalten) und auch die Anzahl der zu spielenden Löcher könnt ihr frei festlegen. Vor dem Start werden nochmal grundlegende Aktionen erklärt, und dann könnt ihr schon (wahlweise mit Tasten- oder Bewegungssteuerung) loslegen. Ich persönlich bevorzuge die Steuerung per Tastendruck, da sich die Bewegungssteuerung mit den JoyCons für mich ein wenig zu schwammig und unverlässlich angefühlt hat. Vor einem Abschlag gibt es einige Dinge zu beachten – wie weit ist das Grün entfernt, welchen Schläger verwende ich, gibt es ein Gefälle oder einen Anstieg und wird das Wetter meinen Schlag beeinträchtigen? Mario Golf: Super Rush fällt also deutlich komplexer aus, als es auf den ersten Anblick vermuten lässt. Gerade bei jüngeren Kindern kann ich mir gut vorstellen, dass bei diesen am Anfang ein wenig Frust aufkommen könnte, bei der Flut an Fachbegriffen und Dingen, die es beim Abschlag zu beachten gilt! Im Menü des Spiels befindet sich aber zum Glück ein Golfratgeber, in dem ihr die Steuerung oder das Fachjargon nachschlagen könnt.

Unkonventioneller Golfrausch

Doch ganz so konventionell geht es auf den Kursen nicht zu, immerhin haben wir es mit Mario Golf zu tun. Zwischen den Abschlägen seid ihr nicht mit einem Caddie unterwegs, sondern lauft zu Fuß so schnell wie möglich zu eurem Ball. Ein Ausdauerbalken zeigt euch an, wie lange ihr noch sprinten könnt und zudem sind Herzen verteilt, die euch nach dem Einsammeln wieder neue Kraft für einen weiteren Spurt schenken. Um euch einen weiteren Vorsprung zu verschaffen, könnt ihr eure Gegner*innen auch rempeln oder ihren Windschatten für eine höhere Schnelligkeit nutzen. Den Ball im Klassik-Modus einfach nur so effizient wie möglich ins Loch zu bekommen, reicht euch nicht aus? Dann gilt es einen Blick auf den Speed- und Battlegolf-Modus zu werfen. Beim Speed-Golf schlagen alle Teilnehmer*innen gleichzeitig ab und es geht darum den Ball als erste*r im Loch zu versenken. In diesem Modus könnt ihr spezielle Sprints und Spezial-Schläge nutzen, um euch einen Vorteil zu sichern. Im Battle-Golf, das eine besondere Variante des Speed-Golfs ist, geht es darum, wer trotz Hindernissen und Angriffen seiner Kontrahent*innen als erste*s drei Löcher schafft. Für mich definitiv der Modus mit dem größten Spaßpotential bei einem netten Abend mit Freund*innen.