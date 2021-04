Rogue Spirit – Demo zum Action-Adventure-Roguelite

Über Rogue Spirit

Rogue Spirit ist ein farbenfrohes und grafisch brillantes 3D-Roguelite-Action-Spiel mit leichten Stealth-Elementen, das vom Indie-Studio Kids With Sticks entwickelt wird – einem kleinen, aber beeindruckenden Team von Branchenveteranen mit einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung von AAA-Titeln. Das Einzelspieler-Action-Adventure versetzt die Spieler:innen in die Rolle des Geists des ehemaligen Prinzen von Midra. Sie müssen feindliche Charaktere in Besitz nehmen und deren Fähigkeiten absorbieren, um das Land aus den Fängen einer bösen, allgegenwärtigen Macht zu befreien. Rogue Spirit ist von der japanischen und südasiatischen Kultur ebenso wie von populären Anime inspiriert und vereint modernes Gameplay und Fiktion aus dem feudalen Japan in einem grafisch beeindruckenden Spielerlebnis.