Tales of Arise – JRPG erscheint im September

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass Tales of Arise am 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Das Spiel markiert einen neuen Eintrag in die seit mehr als 25 Jahren bestehende „Tales of“-Marke und die nächste Evolution für das JRPG-Franchise.

Spielerinnen und Spieler, die Tales of Arise auf der PlayStation 4 kaufen, werden ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation 5 durchführen können. Für Xbox-Spielerinnen und Spieler erscheint Tales of Arise als Cross-Generation Double Pack, das sowohl Xbox One als auch Xbox Series X|S enthält. Alle die die physische PlayStation-4-Edition von Tales of Arise kaufen, können kein Upgrade durchführen, wenn sie die digitale Edition der PlayStation 5-Hardware besitzen.